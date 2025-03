Superenalotto, ultima chiamata: corsa al premio, ne restano ancora 82

Superenalotto, mancano pochi giorni ancora: dopodiché, non sarà più possibile portare a casa questi premi speciali. Meglio affrettarsi.

Nello scorso mese di dicembre, quattro concorsi speciali consecutivi hanno allietato il Natale di tantissime famiglie italiane. L’iniziativa “Regala un sogno”, promossa nell’ambito di Superenalotto Superstar, si riproponeva di assegnare 1000 premi del valore di 10mila euro ciascuno, per un totale di 10 milioni di euro in sole 4 settimane.

Le estrazioni speciali sono avvenute in concomitanza con il concorso n. 200 di martedì 17 dicembre, con il 201 di giovedì 19, con il 202 di venerdì 20 e, infine, con il concorso numero 203 di sabato 21 dicembre 2024. Nell’ambito di ciascuna di queste estrazioni, si è provveduto a sorteggiare la bellezza di 250 premi speciali che hanno fatto felici giocatori in ogni dove, in ogni angolo del Bel Paese. In tanti ci avevano sperato, ma “solo” in 1000 hanno avuto questo incontro natalizio ravvicinato con la dea bendata.

Peccato solo che non tutti, probabilmente, si siano resi conto di essere stati baciati dalla fortuna. Benché milioni di italiani abbiano partecipato all’iniziativa “Regala un sogno”, non tutti i vincitori si sono recati a battere cassa e a ritirare il premio che spettava loro. E la brutta notizia è che per loro, a questo punto, il tempo stringe.

Superenalotto, il tempo stringe: ora o mai più

Secondo quanto comunicato nelle scorse ore da Agimeg, 82 dei 1000 premi dispensati nello scorso mese di dicembre non sono ancora stati riscossi. Il che significa che ci sono 820mila euro in ballo, che resteranno “appesi” fino a che i legittimi proprietari non si accorgeranno di quanto accaduto. Sempre a patto che se ne accorgano, s’intende.

A questo proposito, ecco qui di seguito i dettagli necessari per identificare i premi non ancora riscossi, con annessa data di scadenza ultima, trascorsa la quale non sarà più possibile riscuotere la vincita.

In scadenza il 17 marzo 2025

N. 2 VINCITE IN TOSCANA

Follonica (GR) – P.d.V. Sisal Tabacchi di Battaglia Raul situato in Via Roma, 72

Firenze (FI) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Binazzi situato in Via Senese, 270A

N. 5 VINCITE NEL LAZIO

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Tabacchi Nobile situato in Via Alessandrino 83/85/87

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Big Bar situato in Cogoleto, 63/65

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Bar Tabacchi Melchiorre Tiziano situato in via g. Prina, 42/44

Marino (RM) – P.d.V. Sisal Tabacchi situato in Via della Repubblica, 133

Guidonia Montecelio (RM) – P.d.V. Sisal Bar Centrale situato in Piazza Dalla Chiesa, 4

N. 3 VINCITE IN ABRUZZO

Pescara (PE) – P.d.V. Sisal Tabacchi Catenario situato in Via Vespucci, 192

Lanciano (CH) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Bianco Linda situato in Via De Mare, 154

L’Aquila (AQ) – P.d.V. Sisal Bellagio situato in Via G. Scarlattei SNC

N. 3 VINCITE IN CAMPANIA

Napoli (NA) – P.d.V. Sisal Tabacchi Cecchi Paola situato in Via Luca Giordano, 180

Gricignano Di Aversa (CE) – P.d.V. Sisal Rudy Full Bar situato in Via Aversa, 103

Arzano (NA) – P.d.V. Sisal Tabacchi Migliaccio situato in Via Volpolicelli ang. Via Aruta

N. 2 VINCITE IN VENETO

Verona (VR) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Borgo Trento situato in Piazzale Stefani, 4

Arzignano (VI) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in Piazza Libertà, 3

N. 1 VINCITA IN EMILIA ROMAGNA

Bologna (BO) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Pulli situato in Via M.Polo, 3

N. 2 VINCITE IN PUGLIA

Altamura (BA) – P.d.V. Sisal Rivendita n. 1 situato in Santeramo ang. Via Fasano

Lecce (LE) – P.d.V. Sisal Delta Oil Company situato in Via Vernole Km 1.5

N. 4 VINCITE IN LOMBARDIA

Santa Maria Della Versa (PV) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in Via Crispi, 68

Chiesa in Valmalenco (SO) – P.d.V. Sisal Bar Bucaneve situato in Via Roma, 128

Melegnano (MI) – P.d.V. Sisal Tabacchi Oscar di Dong situato in P.zza Matteotti, 9

Tradate (VA) – P.d.V. Sisal Cartoleria La Rondine situato in Via V. Veneto, 22

N. 1 VINCITA IN LIGURIA

Taggia (IM) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Simone Nicola situato in Via San Francesco, 160

N. 1 VINCITA IN UMBRIA

Gualdo Tadino (PG) – P.d.V. Sisal Caffè Nuvolari situato in Via Flaminia km 191

N. 1 VINCITA IN CALABRIA

Reggio Calabria (RC) – P.d.V. Sisal Rotary Service situato in Str. Stat. 106 Jonica, 58

In scadenza il 19 marzo 2025

N. 2 VINCITE IN EMILIA ROMAGNA

Bologna (BO) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Serra situato in Via Toscana, 1/C

Forlì (FC) – P.d.V. Sisal Viatmina’S situato in Via Gorizia, 238 AB

N. 2 VINCITE NEL LAZIO

Roma (RM) – P.d.V .Sisal Matchpoint situate in Via Dell’Arco di Travertino, 17

Guidonia Montecelio (RM) – P.d.V. Sisal Bar Caffetteria situato in Via Tiburtina cc Martellona SNC

N. 2 VINCITE IN LOMBARDIA

Sesto San Giovanni (MI) – P.d.V. Sisal Tabacchi di Matteucci Danilo situato in V.le Fratelli Casiraghi, 97

Desenzano del Garda (BS) – P.d.V. Sisal Parmigiani Gloria situato in Via Garibaldi, 146

N. 2 VINCITE IN SICILIA

Messina (ME) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Sparacino situato in Via S. Cecilia, 183

Agira (EN) – P.d.V. Sisal Tabacchi situato in P.zza Fortunato Fedele, 20

N. 2 VINCITE NEL VENETO

Spinea (VE) – P.d.V. Sisal Edicola situato in Via Roma, 223

Grezzana (VR) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in Via Tubaldini, 14

N. 1 VINCITA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste (TS) – P.d.V. Sisal Bar Scagnol situato in Via M. D’Azeglio, 2

N. 1 VINCITA IN ABRUZZO

San Salvo (CH) – P.d.V. Sisal Blue Eyes situato in Via Puccini, 2

N. 2 VINCITE IN PIEMONTE

Torino (TO) – P.d.V. Sisal Bar Snoopy situato in Via Togliatti, 24/A

Pinerolo (TO) – P.d.V. Sisal Tabaccheria 2 situato in Via Trento, 23

In scadenza il 20 marzo 2025

N. 3 VINCITE IN PUGLIA

Otranto (LE) – P.d.V. Sisal Bar Garden situato in Via Vittorio Emanuele, 9

Bitritto (BA) – P.d.V. Sisal Tabacchi Pasquale situato in Via Carlo Alberto, 34

Ginosa (TA) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Volpe situato in V.le Martiri D’Ungheria, 89

N. 2 VINCITE IN EMILIA ROMAGNA

Cesena (FC) – P.d.V. Sisal Tabacchi situato in Viale Marconi, 848

Parma (PR) – P.d.V. Sisal Bistrò e Tabacchi situato in Garibaldi, 23/D

N. 1 VINCITA IN BASILICATA

Carvello (PZ) – P.d.V. Sisal Bar Arcobaleno situato in C.so V. Emanuele, 6

N. 1 VINCITA IN TOSCANA

Montelupo Fiorentino (FI) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Ricevitoria San Rocco situato in Piazza San Rocco, 13/14

N. 2 VINCITE IN CALABRIA

Reggio Calabria (RC) – P.d.V. Sisal Tabacchi Edicola situato in Via Cantaffio, 38/B

San Marco Argentano (CS) – P.d.V. Sisal Bar Eurobet situato in Contrada Corso, SNC

N. 2 VINCITE IN SICILIA

Messina (ME) – P.d.V. Sisal Bar Masi di Saccà Domenica situato in Via A. D’Anfuso, 19

Giardini Naxos (ME) – P.d.V. Sisal Tabacchi Trovato situato in Via Tysandros, 130

N. 4 VINCITE IN LOMBARDIA

Corsico (MI) – P.d.V. Sisal Giochi e Tabacchi situato in Viale dell’Industria, 4/A

Carugate (MI) – P.d.V Sisal Bar Tabaccheria Agata situato in Via Monte Grappa, 12

Trescore Cremasco (CR) – P.d.V. Sisal Bar Tabaccheria Padovani situato in Via De Gasperi, 25

Milano (MI) – P.d.V. Sisal Bar Break Off Sport situate in Via Arsia, 7

N. 1 VINCITA IN ABRUZZO

Avezzano (AQ) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Azzurra situato in Via XX Settembre, 211

N. 1 VINCITA IN UMBRIA

Foligno (PG) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in V.le XVI Giugno, 26/A

N. 1 VINCITA IN TRENTINO ALTO ADIGE

Ora (BZ) – P.d.V. Sisal Tabaccheria e Giornali situato in P.zza Principale, 31

N. 2 VINCITE NEL LAZIO

Pomezia (RM) – P.d.V. Sisal Bar Di Giulio situato in Via Naro, 42/42

Zagarolo (RM) – P.d.V. Sisal Caffè Europa situato in P.zza Stazione FS, SNC

In scadenza il 21 marzo 2025

N. 1 VINCITA IN SARDEGNA

Arbus (SU) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Zanda Costantino situato in Via Repubblica, 58

N. 2 VINCITE NEL LAZIO

Poggio Moiano (RI) – P.d.V. Sisal Tabacchi Saccenti situato in V.le Vittorio Emanuele, 3

Roma (RM) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Franco Del Bove situato in Via Casalselce, 522/524

N. 2 VINCITE NELLE MARCHE

Grottammare (AP) – P.d.V. Sisal Tabacchi Angel situato in Via Galilei, 1

Vallefoglia (PU) – P.d.V. Sisal Titilla Caffe situato in Via Giacometti, 14

N. 1 VINCITA IN CALABRIA

Rizziconi (RC) – P.d.V. Sisal Beer Corner Heineiken situato in Contrada Cariati cc Porto degli Ulivi, SNC

N. 1 VINCITA IN ABRUZZO

Lanciano (CH) – P.d.V. Sisal Fumetto situato in Via Santo Spirito c/o cc La Fontana, 119

N. 1 VINCITA IN PIEMONTE

Alessandria (AL) – P.d.V. Sisal Edicola situato in Via San Giovanni Bosco c/o cc Panorama, SNC

N. 1 VINCITA IN TRENTINO ALTO ADIGE

Arco (TN) – P.d.V. Sisal Interbar situato in Via Santa Caterina, 87

N. 7 VINCITE IN LOMBARDIA

Bergamo (BG) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in Via Santa Caterina, 51

Almè (BG) – P.d.V. Sisal La Campana di Vetro situato in V.le Locatelli, 42

Albino (BG) – P.d.V. Sisal Bar Jolly situato in Via Provinciale, 85

Vertola (BG) – P.d.V. Sisal Bar Number One situate in P.zza San Marco, 10

Lomello (PV) – P.d.V. Sisal Bar Derby situato in P.zza Repubblica, 37

Ternate (VA) – P.d.V. Sisal Ristorante Bar Chalet situato in Via Milano, 22

Sant’Angelo Lodigiano – P.d.V. Sisal Bar Il Sogno situato in Viale Trento Trieste, SNC

N. 1 VINCITA IN CAMPANIA

Cava De’ Tirreni (SA) – P.d.V. Sisal Tabacchi situato in Via XXV Luglio, 146

N. 3 VINCITE IN VENETO

Treviso (TV) – P.d.V. Sisal Tabaccheria situato in Via Terraglio, 82

Rossano Veneto (VI) – P.d.V. Sisal Ricevitoria Lotto situato in Via Roma, 104

Selvazzano Dentro (PD) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Peruzzo situato in Via Padova, 6