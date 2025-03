È successo come con Schumacher: mondo dei motori senza parole

È successo come con Schumacher: non era mai capitato prima e per trovare un episodio simile dobbiamo cambiare sport

Nello scorso weekend si è aperto il Mondiale di MotoGp con la bella vittoria della Ducati di Marc Marquez: il pilota spagnolo, seriamente candidato alla vittoria finale, si è messo alle spalle sia il fratello Alex sia Pecco Bagnaia, che non ha avuto scampo.

Un record per gli spagnoli: sì, perché mai prima d’ora nessuno era riuscito, della stessa famiglia, a chiudere davanti a tutti. In MotoGp, infatti, una cosa del genere non era mai successa e crediamo fermamente che difficilmente ricapiterà. Certo, con due fratelli forti in questo modo nulla è detto, nulla è deciso. E magari già nel prossimo Gran Premio saremo smentiti. Ma noi speriamo ovviamente che in mezzo, o davanti a tutti, ci possa essere Pecco Bagnaia che in Thailandia ha chiuso al terzo posto in classifica, dimostrando ancora di avere qualche difficoltà. Ma era pure preventivabile come cosa, a dire il vero.

Solo gli Schumacher ci erano riusciti

Se nel mondo della MotoGp, comunque, questa cosa è successa domenica scorsa per la prima volta, non è stato affatto così per l’altro sport motoristico, la Formula Uno. E chi se non gli Schumacher sono stati in grado di mettersi tutti alle spalle? Nessuno, ovviamente.

Michael e Ralf Schumacher, infatti, sono gli unici altri due fratelli che sono riusciti ad arrivare primo e secondo nella classe regina dell’automobilismo. E questo è successo nel 2001, nel Gran Premio del Canada e successivamente nel Gran Premio del Brasile 2002, nel Gran Premio del Canada 2003 e nel Gran Premio del Giappone 2004. I tedeschi lo hanno fatto in quattro occasioni, con il sette volte campione del mondo che si è aggiudicato la vittoria in tutte le occasioni, tranne la prima. Insomma, anche in questo caso Michael è sempre stato davanti a tutti, aiutato dal fratello che nel corso degli anni ha cercato in qualche modo di tenere il passo ma che effettivamente non ci è mai riuscito.