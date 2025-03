Camila Giorgi, prove tecniche al via: fioccano gli indizi

Camila Giorgi all’Isola dei famosi? Spunta un indizio insieme ad una nuova indiscrezione: l’ex tennista potrebbe partire in dolcissima compagnia.

La notizia non ci è mai parsa poi così strana. Neanche un po’. C’era da aspettarselo, avendo lei tutte le velleità del caso, che prima o poi le porte della tv si sarebbero spalancate per Camila Giorgi. E se, nelle scorse settimane, l’ex tennista si è divertita ad interrogare i suoi ex colleghi a bordo campo, in Argentina, adesso vuole essere lei la protagonista.

La campionessa di Montreal 2021 potrebbe essere, secondo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, uno dei concorrenti del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Al timone del reality show ci dovrebbe essere Veronica Gentili e lo sbarco in Honduras, benché le informazioni in merito non siano ancora ufficiali, dovrebbe avvenire nel prossimo mese di maggio. Ci vorrà qualche settimana ancora, dunque, perché questi rumors vengano eventualmente confermati.

Nel frattempo, però, la stella marchigiana del tennis azzurro non se ne sta stando certo con le mani in mano, anzi. Ciascuno dei contenuti che ha postato negli ultimi giorni sembrerebbe perfettamente in linea con le voci che si rincorrono da qualche settimane. Potrebbe non essere così casuale, infatti, il fatto che stia posando solo ed esclusivamente in bikini. E che abbia trovato uno sponsor pronto a fornirle minuscoli costumi da bagno in vista dell’eventuale approdo sull’Isola dei famosi.

Camila Giorgi in Honduras in dolce compagnia

Lo sfondo dei suoi scatti in bikini – natura selvaggia a perdifiato – potrebbe non essere, a sua volta, casuale. Ma tempo al tempo: arriverà il momento in cui scopriremo se, effettivamente, Parpiglia avesse ragione.

Per ora vi basti sapere che, nel caso in cui queste voci venissero confermate in toto, la bella Camila, che adesso risiede ufficialmente in Argentina, sarebbe in dolcissima compagnia. Insieme a lei, secondo gli ultimi rumors, si appresterebbe a sbarcare in Honduras anche la ciclista Letizia Paternoster. Di atlete, in questa edizione del reality show potrebbero dunque essercene addirittura due. Ma non è finita qui.

C’è un altro nome che sta circolando con grande insistenza ogni volta che si apre il discorso relativo all’Isola dei famosi. Ed è, per inciso, quello di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e conduttrice televisiva della quale tanto si è parlato, negli ultimi tempi, non solo per la sua carriera a stretto contatto con il mondo dello sport. Un altro personaggio chiacchieratissimo che potrebbe fare scintille, ne siamo sicuri, al fianco della Giorgi.