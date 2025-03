Gratta e Vinci col furto: la richiesta è pazzesca

Gratta e vinci, è successa una cosa completamente inaspettata: dopo il furto è arrivata una richiesta alla quale anche voi stenterete a credere.

Se ne stava in tutta tranquillità nell’abitacolo della sua automobile quando, all’improvviso, due persone hanno aperto la portiera e gli hanno sottratto lo zaino che aveva adagiato sui sedili posteriori. A quel punto sono scappati di fretta e furia, facendo perdere qualunque traccia. Non erano molto lontani dal luogo del misfatto, però.

I due malviventi, protagonisti di questa storia che arriva da Tolosa, in Francia, erano ad una manciata di metri dal luogo in cui era posteggiata l’automobile con a bordo il povero malcapitato. Nel momento in cui si sono resi conto che lo zaino trafugato conteneva un portafogli con, al suo interno, una carta di credito in corso di validità, si sono precipitati presso la tabaccheria più vicina per fare un po’ di rifornimento. Hanno fatto in tempo a comprare le loro sigarette preferite e qualche Gratta e vinci, prima che il legittimo proprietario della carta bloccasse tutto e ne impedisse loro l’utilizzo.

Quei pochi minuti sono stati più che sufficienti, ad ogni modo, per assaporare il brivido di cui probabilmente erano in circa. In assenza di contanti nel portafoglio, avevano pensato che tanto valesse cercare di “convertire” il denaro presente sulla carta attraverso il gioco d’azzardo, ma non avrebbero di certo mai e poi mai potuto immaginare cosa realmente sarebbe accaduto da lì a breve.

Gratta e vinci, l’appello corre sulla stampa

In uno dei tagliandi che i due malviventi hanno comprato servendosi della carta di credito della loro vittima c’era, pensate un po’, un premio sostanziosissimo. Parliamo di mezzo milione di euro, per cui immaginerete quanto grande sia stata la loro sorpresa.

Nessuno, però, ad oggi, ha ancora riscosso la somma in questione. E la cosa più “buffa”, stando a quanto racconta il quotidiano d’Oltralpe Le Parisien, è che la vittima del furto si sarebbe rivolta, a mezzo stampa, ai due ladruncoli, rivolgendo loro un appello che, oltre ad essere estremamente insolito, vi lascerà a bocca aperta.

Avendo intuito di essere nella posizione giusta per “guadagnarci” qualcosa, l’uomo, attraverso il suo avvocato, ha fatto sapere loro di essere eventualmente disposto ad un accordo. Nel caso in cui i due si facessero vivi e gli consegnassero il tagliando vincente, acconsentirebbe, cioè, a dividere la vincita in due parti uguali. E potrebbe essere una soluzione molto conveniente, considerando che riscuotere quel premio potrebbe non essere così facile per loro, ora che la notizia ha fatto il giro del mondo…