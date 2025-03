Bomba sexy per Berrettini: l’annuncio ufficiale viaggia sui social

Ingresso a sorpresa per il tennista Matteo Berrettini: la bomba sexy lo aspetta, ecco tutto quello che c’è da sapere su questa succosissima novità.

Non v’è dubbio sul fatto che Matteo Berrettini abbia raggiunto, già da un bel po’ di tempo, lo status di sex symbol. I suoi ricci ribelli, lo sguardo da bello e tenebroso, la carnagione mediterranea e, perché no, i muscoli che il tennis gli ha donato, fanno di lui, in effetti, uno dei personaggi italiani più affascinanti di tutti i tempi.

E non ci stupisce affatto che un marchio importante come Boss abbia deciso, quando il campione romano è salito sulla cresta dell’onda, di assoldarlo come proprio ambassador. Così come, del resto, non ci sorprende che le sue foto in intimo abbiano fatto il giro del mondo e spezzato un bel po’ di cuore. Berrettini, insomma, è un Adone in piena regola e merita, diciamoci la verità, l’etichetta di sex symbol.

Alla luce di questo, l’Atp ha voluto metterci il carico da novanta, tanto è vero che, nelle scorse ore, mentre Matteo era in trasferta negli Emirati Arabi, ha ben pensato di coinvolgerlo in un gioco un po’, per così dire, piccante. Il cui risultato è visibile, oltretutto, sul profilo Instagram dell’associazione stessa, che lo ha pubblicato sui social affinché gli appassionati del tennis mondiale potessero farsi, a loro volta, due risate.

Berrettini, ingresso a sorpresa: Matteo ha detto sì

Berrettini, Fils, de Minaur e Dimitrov sono stati interpellati in merito ad una questione molto spinosa. L’Atp ha chiesto loro, cioè, quali tennisti fossero più adatti a partecipare a Love Island, il reality show spagnolo in cui i concorrenti fanno coppia gli uni con gli altri e vivono in una villa a Gran Canaria, lontani dal mondo esterno.

Matteo, il solito buontempone, si è candidato per fare un salto sull’isola dell’amore. Non perché gli interessi fare conquiste – o forse sì? – ma perché gli piacerebbe curiosare, ha detto, nelle dinamiche proprie di questo reality. Peccato solo che i membri dell’Atp avessero altri piani in serbo per lui, come si evince dal prosieguo del video. Dopo aver ammesso che vorrebbe una wild card per andare a Love Island, gli è stato comunicato che non avrebbe eventualmente partecipato come concorrente, ma in un altro ruolo.

“In Love Island c’è la bomba sexy – gli hanno detto – ovvero qualcuno che entra in gioco nella villa a metà del gioco. Potresti essere tu, con un ingresso spettacolare. Quindi sarai tu la bomba”. “Se lo dite voi…”, è stata la sua risposta, connotata da un pizzico di delusione. Ma chissà che Matteo non ci faccia veramente un pensierino.