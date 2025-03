Camila Giorgi all’Isola e Berrettini a Love Island: è tutto deciso

Matteo Berrettini, la notizia è già ufficiale: il tennista romano voleva fortemente partecipare a questo insolito reality show spagnolo.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto sapere, nei giorni scorsi, che l’ex tennista Camila Giorgi potrebbe essere uno dei membri del cast dell’edizione 2025 dell’Isola dei famosi. Un’indiscrezione che ci pare verosimile, avendo lei abbondantemente dimostrato di voler voltare pagina e di voler fare un sacco di nuove esperienze.

Ci vorrà ancora un po’ perché Mediaset ufficializzi la rosa dei concorrenti del reality show che si gira in Honduras, ma, nel frattempo, un’altra notizia bomba ha sconvolto il popolo del tennis azzurro. Una notizia che riguarda, stavolta, un campione ancora in attività, ossia il martello romano Matteo Berrettini. Che, proprio come la bella Camila, avrebbe deciso di concedersi una boccata di aria nuova e di prendere parte ad uno show televisivo.

Se la Giorgi si sta preparando per una parentesi da naufraga, il finalista di Wimbledon 2021 ha scelto un dating reality, ossia Love Island. In questo format, nel caso qualcuno non lo conoscesse, i concorrenti vivono isolati dal mondo esterno in una villa a Gran Canaria, spiati H24, un po’ come nel Grande Fratello, dalle telecamere. Per vincere bisogna far coppia con un altro partecipante, che sia per amore, per denaro o solo per amicizia. E chi ci riesce porta a caso un premio del valore di 20mila euro.

Un reality show per Berrettini: è ufficiale

No, naturalmente Berrettini non ha davvero intenzione di partecipare al dating reality di produzione spagnolo. L’Atp, però, come già accaduto in passato, si è divertita a giocare un po’ con i campioni del circuito e ha chiesto a qualcuno di loro quale collega meriterebbe di essere assoldato nel cast di Love Island.

Berrettini, Dimitrov, de Minaur, & Fils on who they’d choose to go on Love Island Matteo: “Grigor. Andrea Vavassori.. he likes to be on an island with a lot of girls 💀. And Carlitos Alcaraz”😂 “You’ll be the bombshell” Matteo: “If you say so” 😂 pic.twitter.com/LcBKxJkPBL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 26, 2025



Il risultato, come si evince dal video che l’associazione ha pubblicato sui suoi canali ufficiali, è assolutamente esilarante. Berrettini ha spedito a Gran Canaria Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz e Andrea Vavassori, dicendo di quest’ultimo che “gli piacerebbe stare su un’isola con tante ragazze”. Alex de Minaur, invece, ha scelto proprio il nostro Matteo come possibile concorrente del gioco delle coppie: “È il primo che mi viene in mente. Mi sembra perfetto”.

Un’idea che Berrettini non sembrerebbe disdegnare, anzi. Durante il suo turno ha detto che si darebbe una wild card, perché gli piacerebbe sbirciare cosa accade in quella villa isolata dal resto del mondo. Che sia stata, la sua, una dichiarazione d’intenti?