Michael Schumacher in MotoGp: l’annuncio spiazza i tifosi ma rende l’idea di quello che potrebbe essere. Ecco le parole

Ci sono degli atleti, in questo caso dei piloti, un pilota, il pilota, Michael Schumacher, che vengono presi come esempi anche da chi fa un altro sport.

Ed è proprio questo il caso. Parole e musica del direttore di Motorsport KTM Pit Beirer, che ha parlato, paragonandolo appunto al pilota tedesco del quale da un po’ di tempo, purtroppo, non si hanno notizie, di Pedro Acosta, uno dei suoi allievi e pupilli che potrebbe diventare uno dei grandissimi nella classe regina della MotoGp. Parole che evidentemente lasciano pochissimo spazio alle interpretazioni e che fanno tornare in mente, in maniera prepotente, quello che è stato il tedesco per tutto il mondo dei motori.

Acosta come Schumacher: ecco la sentenza

“Si, è stata sorprendente la rapidità con cui Pedro ha svolto il lavoro nei test e ha messo insieme il suo pacchetto – ha detto Beirer a Gpone.com – se alla fine non si guardano solo i risultati finali ma si tiene conto di chi è stato veloce in ogni momento della giornata e in ogni singolo giorno allora si nota che Pedro è stato nelle prime posizioni in ogni sessioni e in condizioni diverse”.

E poi arriva un’ulteriore conferma di quello che è il pensiero di un pilota giovane che ha voglia, enorme, di emergere: “Vediamo che vuole andare in moto tutti i giorni – ha continuato Beiber – e si impegna in maniera instancabile per trovare delle piste di allenamento”. E poi il paragone clamoroso con quello che è stato per molti il pilota più forte di tutti i tempi sempre tra i motori, ma di Formula Uno: “Guida la sua moto giorno e notte a mio avviso più di chiunque altro, non è solo nato con un grande talento. Con il suo approccio meticoloso, Pedro mi ricorda molto Michael Schumacher, che ha sempre ottenuto il massimo dal suo pacchetto tecnico”. Insomma, è quasi un predestinato.