Camila Giorgi fa tremare Diletta Leotta: l’ultima foto dice tutto

Camila Giorgi pronta a voltare pagina una volta per tutte: in questa sua decisione controcorrente c’entra anche Loris Karius, marito di Diletta Leotta.

Nel 2021 aveva vinto il Masters 1000 di Montreal mettendo il sigillo, così, sull’impresa più incredibile della sua carriera. A quel trionfo, però, non avevano fatto seguito altri eventi particolarmente degni di nota. Camila Giorgi è sempre rimasta tra le posizioni alte della classifica, ma ha iniziato, ad un certo punto, a faticare più del dovuto quando scendeva in campo.

Non perché non ne avesse le capacità, ma perché, evidentemente, era stanca di quella vita. Tanto è vero che, lo scorso anno, ha preso coraggio e ha deciso di fare ciò che, parole sue, meditava di fare da un pezzo: lasciare il tennis. Il suo addio è passato in sordina: né lei ne ha mai dato comunicazione e né ha voluto che si organizzasse una qualche cerimonia in suo onore. Ha solo fatto le valigie e si è trasferita definitivamente in Argentina, dove ha iniziato una vita tutta nuova.

E tanto per dimostrare che lo sport fa ormai parte del passato, ha addirittura postato, qualche mese fa, una videoricetta nella quale l’abbiamo vista in una veste assolutamente inedita. Le sorprese, però, non sono finite qui. La nostra Camila, a quanto pare, sarebbe pronta a voltare pagina e a regalarsi un’esperienza molto diversa da quelle che si è lasciata alle spalle.

Camila Giorgi e Loris Karius: la coppia che non ti aspetti

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, l’ex tennista azzurra potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione dell’Isola dei famosi. E sarebbe pronta a sbarcare, pertanto, in Honduras, che ha sempre fatto da cornice al reality show di Canale 5.

A conferma di questa indiscrezione ci sarebbe, per di più, una foto che non sembra lasciare spazio ad altre interpretazioni. La Giorgi ha postato su Instagram uno scatto in cui si mostra in bikini, accompagnato da una didascalia molto eloquente: “In cerca di un piccolo paradiso”, ha scritto Camila, completando il messaggio con l’emoji di una palma. Il tutto taggando, alla fine, un brand di costumi, che potrebbe essere, a questo punto, un possibile sponsor per la sua avventura televisiva. Che la sua intervista a Verissimo fosse propedeutica a questa novità? Possibile.

Circola con grande insistenza, oltre al suo, anche il nome di Loris Karius. Il marito di Diletta Leotta sarebbe in pole per un posto nel cast, insieme a Maddalena Corvaglia, Angelo Madonia e Sylvie Lubamba. Non resta che scoprire, a questo punto, se quello di Camila in versione naufraga sia un sogno destinato ad avverarsi, oppure no.