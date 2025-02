Ribaltone Camila Giorgi: un debutto in grande stile

Camila Giorgi, il ribaltone inaspettato ha lasciato senza parole i sostenitori dell’ex campionessa di origini marchigiane: cambierà totalmente vita.

Sbaglia chi pensa che la sua scelta sia stata improvvisa. Camila Giorgi ci ha pensato più e più volte, prima di prendere la decisione che l’ha portata, poi, ad abbandonare per sempre il mondo del tennis. Voleva tirarsene fuori da tempo, ma la passione e la voglia di vincere, alla fine, l’hanno persuasa del fatto che fosse meglio perseverare.

Fino a che, un bel giorno, senza che nessuno si aspettasse un tale colpo di scena, è circolata la notizia che i suoi sostenitori temevano di ricevere da tanto tempo. La vincitrice dell’edizione 2021 del Masters 1000 di Montreal è uscita di scena alla sua maniera, senza dare spiegazioni e senza darne comunicazione in prima persona. Ha lasciato che qualcuno lo scoprisse spulciando sul sito della Wta e non ha voluto, a differenza degli altri colleghi, una “cerimonia” a lei dedicata. No, niente di tutto ciò.

Si è ritirata a vita privata e, da quel momento in poi, ha iniziato a dedicarsi solo ed esclusivamente a ciò che più le è sempre piaciuto, ossia la moda. Ha posato per shooting e servizi vari, ma non solo: ha anche postato una videoricetta, come a voler mettere in chiaro le cose e rendere ufficiale il fatto che adesso, finalmente, è libera di fare ciò che desidera.

Camila Giorgi, clamoroso colpo di scena: pronta per la tv

Non sembra intenzionata a limitarsi a questo, comunque, l’ex stella del tennis azzurro. Sembra proprio, al contrario, che voglia rompere definitivamente con il passato e regalarsi il maggior numero di esperienze possibile.

Ipotesi, questa, confermata da un’indiscrezione rilasciata, proprio qualche ora fa, dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha rivelato in anteprima i nomi di alcuni dei vip che potrebbero prendere parte all’edizione 2025 dell’Isola dei famosi. Al timone del reality show non ci sarà, così pare, Vladimir Luxuria, ma Veronica Gentili. E indovinate un po’ chi si sarebbe assicurato, secondo i rumors, un posto nel cast dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras?

Sì, proprio lei, l’ex tennista italiana Camila Giorgi. Stando alle indiscrezioni di Parpiglia, la bella marchigiana sarebbe, eventualmente, in ottima compagnia. Con lei potrebbe esserci il calciatore Loris Karius, tra le altre cose marito di Diletta Leotta, ed anche Angelo Madonia. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha informato i follower del fatto che anche Maddalena Corvaglia potrebbe andare all’Isola, mentre Alberto Dandolo ha fatto il nome di Sylvie Lubamba. Che sia davvero pronta, la nostra Camila, a diventare un personaggio televisivo?