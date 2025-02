Gratta e vinci, manca solo l’ufficialità: è una notizia senza precedenti

Gratta e vinci, questa sì che è una notizia da fuochi d’artificio: non era mai accaduto prima d’ora e questo la rende ancor più speciale.

Certe notizie sono talmente incredibili da viaggiare alla velocità della luce. Come quella che stiamo per comunicarvi, ad esempio. A maggior ragione se i fatti che sono al centro di certe news accadono in dei piccoli comuni dove tutti, in linea di massima, si conoscono gli uni con gli altri. Requisito che questa storia, come scoprirete a breve, soddisfa in toto.

Casteltodino è una frazione del comune di Montecastrilli, in provincia di Terni. Il paese conta poco più di 1100 abitanti e non ci è voluto molto perché, alla luce di ciò, scoccasse l’ora della caccia all’uomo. Tutti, del resto, muoiono dalla voglia di scoprire chi possa essere il giocatore che, nei giorni scorsi, tentando la fortuna è diventato ricco. Anzi, straricco, visto che quella che ha messo in tasca è, in effetti, una cifra esorbitante.

Si è recato nella tabaccheria Passagrilli e, tra i tanti Gratta e vinci in vendita presso quest’attività commerciale, si è lasciato ingolosire da uno dei tagliandi più gettonati di tutti i tempi. Ha comprato, per la precisione, un biglietto della serie “Il Miliardario Mega”, che a fronte di un piccolo investimento di 10 euro promette premi da capogiro. Come quello, per l’appunto, sul quale ha avuto l’onore di mettere le mani questo fortunatissimo giocatore di Casteltodino.

Gratta e vinci, mai successo prima d’ora: si gongola ma con cautela

Non ha grattato il tagliando sul posto. Probabilmente lo ha fatto a casa, oppure nell’abitacolo della sua automobile. Ovunque lo abbia fatto, quello è poco ma sicuro, avrà avuto un mancamento, quando si è reso conto che il numero 14 gli aveva fruttato, udite udite, la bellezza di 2 milioni di euro.

Una volta metabolizzata la notizia, poi, si è reso protagonista di un gesto carinissimo. Di riconoscenza, se vogliamo. Ha fatto pervenire alla tabaccheria Passagrilli la fotocopia del biglietto vincente. I titolari, al momento di riceverla, non erano ancora a conoscenza del fatto che 2 milioni fossero stati vinti presso la loro attività, per cui ne sono rimasti stupiti. E prima di cantare vittoria preferiscono aspettare che la lieta novella venga data loro in forma ufficiale e non ufficiosa.

“È la prima volta che ci troviamo di fronte a una cifra del genere, quindi restiamo in attesa di conferme“, hanno detto i titolari, che prima di gongolare vogliono essere certi che sia tutto vero e che non si tratti di uno scherzo.