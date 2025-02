Gratta e vinci da record, la voce corre: chiedono solo questo tagliando

Gratta e vinci, scatta la corsa alla lotteria istantanea: questa serie ha fatto impazzire tutti, la cifra da record ti lascerà senza parole.

Avrebbe potuto giocare online, dal momento in cui questo Gratta e vinci esiste anche in versione digitale. Quel giorno, però, ha deciso di volerla affrontare muso a muso, la dea bendata, motivo per il quale si è recato in ricevitoria per tentare la fortuna in carne ed ossa. E col senno di poi dobbiamo ammettere che ha fatto benissimo.

Se le cose fossero andate diversamente, infatti, oggi non saremmo qui a raccontare questa storia. E il giocatore che ne è protagonista non sarebbe il milionario che è da qualche giorno. Andiamo con calma, però. Innanzitutto, geolocalizziamoci: i fatti che ci apprestiamo a narrarvi hanno avuto come cornice la Toscana, più precisamente la splendida città di Arezzo. Qui, in viale G. Amendola 15, è stato messo a segno uno di quei colpi che difficilmente dimenticheremo.

Un aspirante milionario ha comprato, spendendo 15 euro, uno dei tagliandi della fortunatissima serie “La grande occasione”. Una lotteria istantanea che, per chi non la conoscesse, offre una doppia modalità di gioco. C’è un gioco bonus, per mezzo del quale si può eventualmente moltiplicare la possibilità di vincita, e poi c’è un’area riservata ai numeri vincenti, che si nascondono sotto l’immagine di cinque scudi di colore blu e oro, con una stella dorata al centro.

Gratta e vinci, l’occasione è ghiotta: ne vale davvero la pena

L’obiettivo di questo Gratta e vinci è quello di trovare una corrispondenza tra le sezioni e l’area “I tuoi numeri”, che sono invece contrassegnati da 20 cerchi dorati. Il più fortunato, quello capace di scovare il bonus X5, vedrà addirittura quintuplicare il premio cui avrebbe eventualmente diritto.

Ecco, non è dato sapere di preciso cosa sia accaduto e quali simboli abbia scovato questi fortunatissimi giocatori, ma sappiamo per certo che ha vinto una vera e propria barca di soldi. Con quel biglietto comprato nella ridente Arezzo si è portato a casa, pensate un po’, la bellezza di 3 milioni di euro. La sua grande occasione l’ha avuta eccome, insomma, e le cose sarebbero di sicuro andate diversamente se avesse deciso, quel giorno, di optare per la versione mobile del gioco piuttosto che per quella fisica.

Ad ogni modo, visto che le voci corrono e anche abbastanza velocemente, ora questo tagliando va a ruba. E se anche tu vuoi tentare la fortuna con questa lotteria istantanea, non ti resta che buttarti: non si sa mai cosa potrebbe accadere.