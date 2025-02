Gratta e vinci, cambia tutto: il colpo di scena mescola le carte

Gratta e vinci, a questo punto non si può più fare un passo indietro: tutto è cambiato all’improvviso e in maniera inaspettata.

Mantenere la lucidità non è sempre così facile. Men che meno in certi momenti. Di sicuro non quando si scopre di essere stati baciati dalla dea bendata e di essere diventati, grazie ad essa, incredibilmente ricchi. Come l’uomo che, qualche giorno fa, ha improvvisamente realizzato che da quel momento in poi niente sarebbe stato più come prima.

Siamo ad Arezzo, in Toscana, più precisamente nel centro commerciale che sorge lungo via Amendola. Qui, presso la tabaccheria Gagliardi, è accaduto qualcosa di incredibile, che ci tenevamo a raccontarvi. Tantissime persone frequentano la struttura e sono solite fare un salto in questa attività commerciale, ma non era mai successo nulla di tutto ciò. Anche perché certi eventi, a dirla tutta, sono decisamente più unici che rari.

Già, non capita esattamente tutti i giorni che un cliente varchi la soglia di una tabaccheria e ne esca con 3 milioni di euro in più. Eppure, è esattamente questo l’avvenimento che ha scosso la città di Arezzo e che ha regalato attimi di incredibile felicità nel centro commerciale Ipercoop di via Amendola. Il luogo in cui, per l’appunto, la fortuna ha deciso di concedersi un piccolo pit-stop.

Gratta e vinci, ogni promessa è debito: non può più tirarsi indietro

L’uomo in questione, un pensionato, è un cliente abituale della tabaccheria. Quel giorno aveva deciso di comprare un Gratta e vinci e aveva optato per uno della serie “La grande vincita”, per il quale aveva speso 15 euro.

Il settantenne lo aveva grattato nel negozio, per poi scoprire che il numero 32, nascosto sotto il simbolo che raffigurava uno scudo dorato, gli aveva appena servito su un piatto d’argento la bellezza di 3 milioni di euro. “Ma ho vinto davvero?”, ha chiesto in prima battuta, per poi lasciarsi sopraffare dall’emozione e svenire. Era scosso, ovviamente, incredulo, proprio perché non avrebbe mai e poi immaginato che, tra tanti, la dea bendata potesse baciare proprio lui.

“Quando si è ripreso, mi ha detto: ‘Vi farò un regalo’ – ha raccontato il titolare della tabaccheria al quotidiano La Nazione – ma per noi è già una grande gioia sapere di aver cambiato la vita di una persona”. Un colpo di scena inaspettato, dunque, uno di quegli avvenimenti imprevedibili e destinati a passare alla storia del gioco d’azzardo.