Lotteria, lo hanno detto pure al tg: è tutto vero

Lotteria, adesso è ufficiale: la notizia è stata data al telegiornale e gli aspiranti milionari sono comprensibilmente rimasti a bocca aperta.

Potrebbe sembrare nulla più che una leggenda metropolitana, ma così non è. È proprio vero, invece, che nella vita serve una dose di inaspettato, di sorpresa. Perché in fondo, diciamoci la verità, le cose che ci segnano di più e che ci rendono maggiormente felici sono proprio quelle che non ci aspettavamo minimamente.

Chi mai potrebbe anche solo prevedere, per esempio, per quanto lo si possa sperare, di avere un incontro ravvicinato con la dea bendata e di uscire ricchi da questo appuntamento tête-à-tête? Nessuno, probabilmente. Possiamo sognarlo, possiamo bramarlo, ma nessuno mai gioca con la convinzione che una montagna di denaro possa piombargli sulla testa da un momento all’altro.

E chissà come ci si sente, quando accade una cosa del genere. Noi non ne abbiamo la più pallida idea, ma potremmo chiederlo a Jacqueline Mangus, la protagonista della storia che ci apprestiamo a raccontarvi e che, meglio dirlo in anticipo, vi lascerà a bocca aperta. Una storia che arriva da lontano, ma che merita di essere conosciuta in tutto il mondo e di attraversare l’oceano che separa lo Stato della Virginia dal nostro Paese. Non fosse altro perché ci persuade del fatto che certe cose accadono realmente e che non si tratta solo di leggende.

Una vincita da telegiornale: la notizia rimbalza di qua e di là

La donna in questione, qualche tempo fa, si è recata a Moneta, più precisamente al Lake Mart & Deli, perché le era venuta voglia di tentare la fortuna e di sfidare la dea bendata giocando alla lotteria.

Più tardi, mentre guardava il telegiornale, una notizia ha attirato la sua attenzione. Quella relativa, cioè, al fatto che il biglietto risultato vincente nell’estrazione di quel giorno era stato acquistato, guarda caso, proprio a Moneta. A quel punto, senza che il pensiero la sfiorasse minimamente, ha recuperato la ricevuta della sua giocata, che nel frattempo aveva custodito all’interno della sua Bibbia. E in quel momento ha realizzato che era lei la milionaria di cui parlava, pocanzi, il tg.

La donna, manco a dirlo, è stata sopraffatta da mille emozioni. Perché immaginiamo che ci si senta proprio così quando si scopre di aver vinto 1 milione di dollari alla lotteria e quando si prende atto che la propria vincita è talmente importante che addirittura il telegiornale ha ritenuto fosse il caso di darne notizia.