Gratta e vinci, il metodo infallibile fa boom di visualizzazioni

Gratta e vinci, lo hanno visto tutti: ecco perché il video di questo metodo innovativo è diventato in men che non si dica così virale.

Algoritmi, statistiche, strategie, congetture. C’è chi pensa che sia possibile, in qualche modo, prevedere le azioni della dea bendata e c’è chi, invece, nonostante innumerevoli tentativi, non è mai riuscito a venire a capo di questo rebus. Ma siamo proprio sicuri, in effetti, che esista un modo per “fregarla” e per attirarla a noi?

Probabilmente no, sebbene sia assai sospetto che sia più volte capitato, in passato, che la fortuna baciasse ripetutamente la stessa persona. Solo una questione di buona stella, o “dietro” c’è altro? Quale che sia la verità non ci è dato conoscerla, ma una cosa è certa: c’è chi davvero sponsorizza online, in particolar modo servendosi dei canali social o di altre piattaforme come YouTube, dei metodi che dovrebbero, potenzialmente, condurci dritti alla vittoria con Gratta e vinci, Superenalotto, Lotterie e chi più ne hai più ne metta.

Come il metodo delle due dita, che ha fatto impazzire tutti gli aspiranti Paperoni d’Italia e il cui relativo video ha fatto, manco a dirlo, boom di visualizzazioni. Chi non sogna, del resto, di sbancare alla lotteria e di portare a casa una grossa somma di denaro che gli permetta di vivere in maniera agiata per il resto dei propri giorni?

Gratta e vinci, risultato assicurato: devi solo fare quello che è mostrato nel video

Non resta che capire, a questo punto, in cosa consista questo famigerato metodo delle due dita e cosa si debba fare per assicurarsi la vittoria con un Gratta e vinci.

A spiegarcelo è Danilo Cuccagna, che si è servito del suo canale YouTube per soffermarsi sul potenziale insito in questo metodo infallibile. Molto semplice da attuare, oltretutto. Basta comprare un biglietto della lotteria istantanea, afferrare un lembo con due dita della mano destra e un altro lembo con due dita della mano opposta. A quel punto, non resta che strappare il tagliando.

Un metodo farlocco, naturalmente, un pretesto per fare riflettere, attraverso un video provocatorio ma simbolico, su quanti e quali rischi si celino dietro il gioco d’azzardo. L’invito dello youtuber è quello, ovviamente, di evitare di spendere soldi nei Gratta e vinci e di diventare dipendenti da essi. Rischio che, ahinoi, è piuttosto concreto e reale.