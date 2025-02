Gratta e vinci, questa regola è universale: dovresti farne tesoro

Gratta e vinci, c’è una regola che devi assolutamente assimilare: se imparerai a farne tesoro, potresti avere delle bellissime sorprese.

C’è questo luogo comune, abbastanza diffuso, secondo il quale le donne sono convinte di avere sempre ragione. Lungi da noi sentenziare se sia vero o se sia falso, ma una cosa è certa: nella storia che stavamo per raccontarvi, la lei protagonista ha avuto ragione sin dall’inizio. Senza se e senza ma.

Riavvolgiamo il nastro, però, prima di avventurarci in questo racconto che sembra consegnarci una regola universale. Iniziamo col dire che i fatti narrati sono avvenuti in Arkansas, dove abita una coppia a cui piace, di tanto in tanto, tentare la fortuna al gioco d’azzardo. Cosa di per sé neanche troppo strana, ma abbastanza comune. In fondo, son gusti.

Sta di fatto che, qualche giorno fa, la donna ha detto a suo marito qualcosa di molto interessante. Qualcosa che, alla fine della fiera, come scoprirete a breve, ha radicalmente cambiato la loro esistenza. Qualcosa che mai e poi mai i due diretti interessati si sarebbero aspettati, probabilmente. Perché un conto è sperare e sognare a occhi aperti, un altro è prendere atto del fatto che quello che abbiamo a lungo rincorso diventi, dall’oggi al domani, vero, reale, come nel loro caso, appunto.

Gratta e vinci, l’istinto non sbaglia mai: questa storia ne è la prova

Quel giorno la donna ha avuto come un presentimento. Lo ha riferito per filo e per segno al marito e lo ha persuaso ad investire qualche dollaro nell’acquisto di un Gratta e vinci.

L’uomo si è recato così a Blytheville, dove ha comprato un biglietto della lotteria istantanea del valore di 10 dollari. Incuriosito, lo ha grattato seduta stante, per poi scoprire che lì dentro si nascondeva un premio stratosferico: 200mila dollari. A quel punto, non gli restava altro da fare che tornare dalla moglie e mostrarle il tagliando.

“Sono rimasta sbalordita! – ha raccontato la “veggente” ai funzionari della Lotteria, quando si è recata a riscuotere la vincita – Non ho detto niente, l’ho solo guardato”. Questa storia ci conferma, dunque, che una regola universale esiste e che sarebbe sempre meglio tenerla bene a mente. Le donne hanno sempre – o quasi – ragione ed è meglio fidarsi del loro istinto, quando ci parlano di presentimenti e sensazioni. Non vorrete mica dare un calcio alla fortuna e rinunciare a una vincita così, non è vero?