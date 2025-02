Pronostico Borussia Dortmund-Sporting: qualificazione in cassaforte

Borussia Dortmund-Sporting è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con un secondo tempo perfetto la settimana scorsa in Portogallo, il Borussia Dortmund ha messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Pensare che questo Sporting possa ribaltare lo zero a tre subito tra le mura amiche è qualcosa che va oltre l’immaginazione. No, non ci sono possibilità che gli ospiti possano riuscire nell’impresa.

E non ci sono possibilità per gli ospiti nemmeno di uscire fuori da questa partita con un risultato positivo. C’è un motivo particolare che ci fa affermare tutto questo e riguarda soprattutto un giocatore della formazione tedesca. Un attaccante. Quindi di solito uno che è egoista per indole, che scende in campo con la voglia di segnare sempre e che ha un grosso obiettivo da centrare in questa Champions League. Difficile eh, mettiamolo in chiaro, ma evidentemente non è impossibile per quello che è riuscito a mostrare fino al momento.

Parliamo di Guirassy che, al momento, con dieci gol in Champions è il capocannoniere della manifestazione. Davanti di una sola rete a Lewandowski che come sappiamo non giocherà in questa settimana, e quindi con tutta l’intenzione di allungare rispetto a quel campione polacco che non smette nemmeno alla sua età di segnare con regolarità. Quindi l’obiettivo, non solo personale ma di tutta la squadra, diventa quello di regalare al proprio centravanti la possibilità di fare qualche altro gol, così da tenerlo davanti a tutti, sperano loro, per un po’ di tempo. Crediamo che i tedeschi ci possano riuscire.

Il pronostico

Magari lo Sporting riuscirà anche a trovare la via della rete in questo match, ma si dovrà comunque inchinare a quella che è un’evidente supremazia tedesca. E come detto prima occhio alla rete di Guirassy.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Sporting

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Ozcan, Gross; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy.

SPORTING (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Quaresma, Reis; Debast, Hjulmand; Trincao, Simoes, Biel; Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1