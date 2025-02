Pronostico Rizespor-Galatasaray: ripartenza immediata dopo lo shock

Rizespor-Galatasaray è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Galatasaray è con un piede e mezzo fuori dall’Europa League dopo la sconcertante prestazione offerta ad Alkmaar giovedì scorso contro l’AZ. Nell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi della seconda competizione continentale più importante la squadra di Okan Buruk ha finito per incassare quella che finora è la più pesante sconfitta della stagione, un 4-1 senz’appello che costringerà nella prossima settimana il club di Istanbul a scalare una vera e propria montagna per evitare una bruciante eliminazione.

I giallorossi sono rimasti in partita fino ad inizio ripresa quando l’ex Sassuolo Ayhan è finito sotto la doccia per doppia ammonizione, lasciando in dieci il Galatasaray. Da lì in poi è stato un monologo da parte degli olandesi, ai quali adesso basterà non perdere con più di 2 gol di scarto nella metropoli turca per raggiungere l’obiettivo qualificazione. Okan Buruk cercherà dunque di preservare qualche titolare in vista del ritorno, anche se la sfida con il Rizespor, valida per la 24esima giornata di campionato, non può essere sottovalutata.

Dopo aver vinto 3-0 a tavolino il match con l’Adana – gli ospiti avevano abbandonato il campo per protestare contro un rigore dubbio assegnato al Gala – il vantaggio sulla seconda in classifica, il Fenerbahçe, è rimasto immutato. Per quanto riguarda il Rizespor, invece, conquistare la salvezza, continuando di questo passo non dovrebbe rappresentare un problema. Gli uomini di Ilhan Palut, nonostante la sconfitta patita con il Kasimpasa (3-2) una settimana fa, hanno ancora un buon margine sulla zona retrocessione e puntano sul fattore campo: davanti ai propri tifosi non perdono da settembre.

Il pronostico

Malgrado lo shock per la debacle di Alkmaar, crediamo che nella trasferta di Rize il Galatasaray non commetta passi falsi. Non sarà, in ogni caso, una partita semplice per la capolista della Super Lig, visto l’ottimo rendimento interno degli uomini di Palut.

Le probabili formazioni di Rizespor-Galatasaray

RIZESPOR (4-2-3-1): Grbic; Sahin, Mocsi, Alikulov, Hojer; Olawoyin, Papanikolaou; Akintola, Omur, Ghezzal; Sowe.

GALATASARAY (3-4-1-2): Muslera; Sanchez, Cuesta, Bardakci; Kutucu, Sara, Lemina, Frankowski; Mertens; Osimhen, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2