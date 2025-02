Gratta e vinci, ufficiale: biglietti annullati, non valgono più niente

Gratta e vinci, se possiedi uno di questi biglietti c’è qualcosa che devi saperlo: se anche fosse vincente, non avrai diritto ad alcun premio, ecco perché.

Preferiamo di gran lunga, ovviamente, raccontarvi storie che abbiano un lieto fine. Non sempre è possibile farlo, però, men che meno quando si ha a che fare con il gioco d’azzardo. Non in questo caso, di sicuro, considerando che quelle che stiamo per darvi non sono buone notizie. Anzi, sono davvero pessime, a dire il vero.

Capita spesso, tuttavia, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblichi determine come quella di cui ci apprestiamo a rendervi edotti. Questo perché è abbastanza frequente, per l’appunto, che determinati biglietti vengano annullati all’improvviso. E non per un capriccio dei funzionari, s’intende, quanto piuttosto perché questo atto, generalmente, è il solo modo per garantire la massima trasparenza in materia di gioco d’azzardo e per assicurare agli aspiranti milionari delle opportunità concrete.

È doveroso, insomma, che l’Adm provveda all’annullamento istantaneo dei biglietti che, nelle circostanze più svariate, si è scoperto essere stati oggetti di furto. Come quelli che sono stati trafugati nelle scorse ore ma che adesso, per effetto della determina cui accennavamo prima, non valgono più nulla, neanche un misero centesimo. Non danno diritto, di conseguenza, a reclamare l’eventuale premio, nel caso in cui uno di questi tagliandi ne contenesse uno.

Se hai uno di questi Gratta e vinci puoi gettarlo: vale zero

Ma andiamo a scoprire, adesso, quali sono i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea che, conseguentemente alla decisione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stati annullati. Di seguito, l’elenco completo, comprensivo, leggendo da sinistra verso destra, di codice, nome della lotteria, numero del pacco e numero del biglietto.

3042 Monetine Fortunate 1720433 000-149

3050 Fai Scopa New 3374017 000-074

3050 Fai Scopa New 3374018 000-074

3050 Fai Scopa New 3374019 000-074

3050 Fai Scopa New 3374020 000-074

3058 Crucijolly 5404884 000-049

3058 Crucijolly 5404885 000-049

3058 Crucijolly 5404886 000-049

3063 Super Numerissimi 5935220 000-029

3063 Super Numerissimi 5935222 000-029

3072 New Tutto per Tutto 1746836 000-059

3081 Doppia Sfida Classic 2278578 000-059

3081 Doppia Sfida Classic 2278579 000-059

3081 Doppia Sfida Classic 2278580 000-059

3082 Doppia Sfida Super 1019640 000-029

3082 Doppia Sfida Super 1019642 000-029

3083 Ping Pong 332274 000-199

3083 Ping Pong 332275 000-199

Oltre ai tagliandi fin qui elencati, altre lotterie istantanee sono finite nel mirino. Si tratta delle serie Numeri Fortunati, Il Turista per sempre, Il Miliardario, Nuovo 20x, Numerissimi e Pop. I biglietti che elencheremo qui di seguito sono da ritenersi nulli per effetto del furto di cui è stata data notizia nei giorni scorsi.

3085 Numeri Fortunati 2923991 000-049

3085 Numeri Fortunati 2923992 000-049

3085 Numeri Fortunati 2923993 000-049

3085 Numeri Fortunati 2923994 000-049

3085 Numeri Fortunati 2923995 000-049

3085 Numeri Fortunati 2923996 000-049

3085 Numeri Fortunati 2923998 000-049

3085 Numeri Fortunati 2923999 000-049

3088 Il Turista per Sempre 896932 000-059

3095 Il Miliardario 103057 000-059

3095 Il Miliardario 103059 000-059

3095 Il Miliardario 103060 000-059

3318 Nuovo 20x 3349729 000-059

3318 Nuovo 20x 3349730 000-059

3319 Numerissimi 3954559 000-059

3319 Numerissimi 3954560 000-059

3321 Pop 5 493873 000-059