Gratta e vinci con sorpresa: la cena è servita

Gratta e vinci, la cena speciale si è decisamente conclusa col botto: la sorpresa inaspettata “viaggiava” insieme alla zuppa di ramen.

Nello Stato del Maryland, nella contea di Anne Arundel, vive una coppia che ha, com’è giusto che sia, delle abitudini tutte sue. Come quella, ad esempio, di tentare la fortuna e di “dimenticarsi” di averlo fatto. Ci spieghiamo meglio: marito e moglie amano giocare d’azzardo e prediligono lotterie come Powerball, Cash4Life e MegaMillions. Non mancano comunque di acquistare, di tanto in tanto, qualche Gratta e vinci con cui fare cassa.

E fin qui sarebbe tutto nella norma, in linea di massima, se non fosse che i due coniugi hanno, per l’appunto, un’abitudine abbastanza insolita. Non giocano all’istante, come farebbe chiunque, no. Lasciano bensì che ricevute e grattini si accumulino, fino a che non diventano talmente tanti che non resta altro da fare, a quel punto, che controllarli e scoprire se la dea bendata abbia per caso deciso di premiarli.

Hanno fatto la stessa identica cosa nelle scorse settimane, non sapendo che stavolta sarebbe andata in maniera diversa. Nel bel mezzo delle festività natalizie, l’uomo si è fermato al Davidsonville BP e ha comprato un Gratta e vinci della serie Loteria da aggiungere alla pila di biglietti da controllare che già giaceva nella loro casa.

Gratta e vinci e ramen, accoppiata vincente

Una volta giunto a casa, ha pensato che fosse giunta l’ora di controllare ad uno ad uno tutti i biglietti che lui e la moglie avevano accumulato nelle settimane precedenti.

I primi quattro giochi non gli hanno dato diritto ad alcunché, mentre nel quinto ha trovato 10 dollari. Andando avanti, ha trovato un altro premio da 30 dollari e, a quel punto, gli rimaneva un solo tagliando da verificare: quello che aveva comprato pocanzi. Grattati i simboli del suo biglietto della lotteria istantanea, si è reso conto che lo stesso conteneva un premio da 30mila dollari. A spegnere il suo entusiasmo è tuttavia stata la moglie, che dopo un controllo accurato ha sentenziato che no, quel ticket non era vincente.

Lui, però, non si è fidato completamente, tanto è vero che poco dopo è uscito di nuovo e ha portato tutto il suo bottino in un 7-Eleven, chiedendo all’impiegato di verificare tutto attraverso l’apposito sistema. Quindi, la buona notizia: i 30mila dollari c’erano eccome. E così, per fare cosa gradita, è corso a comprare delle zuppe di ramen e ha fatto ritorno a casa, stupendola con la notizia di cui aveva appena avuto conferma. Una cena con sorpresa che difficilmente la coppia dimenticherà.