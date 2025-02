Gratta e vinci, fai presto: milionari senza passare dal via

Gratta e vinci, ricchi alla velocità della luce? Non è del tutto impossibile: la vincita lampo che ti cambia la vita da così a così.

Immaginate che un bel giorno, all’improvviso, la vostra vita prenda una piega del tutto inaspettata. Che tutto cambi nel giro di pochi secondi, senza che abbiate neanche avuto una minima avvisaglia o un piccolo sospetto. Ecco, come vi sentireste? Storditi? Probabilmente sì. Disorientati? Sì, sicuramente. Proprio come, insomma, si sarà sentito il giocatore protagonista della storia che stiamo per raccontarvi.

Iniziamo col dire che i fatti che ci apprestiamo a narrarvi sono accaduti a Fino Mornasco, in provincia di Como. Al civico 9 di via Indipendenza c’è la tabaccheria gestita da Camilla Tosato, che nella storia in questione sarebbe, in soldoni, il luogo in cui tutto ha avuto inizio. Era il 9 febbraio scorso, per la precisione, quando un cliente ha varcato la soglia dell’attività commerciale, già intenzionato a tentare la fortuna e ad investire qualche euro nell’acquisto di un biglietto della lotteria istantanea.

Dopo aver dato un’occhiata ai vari Gratta e vinci in vendita, ne ha scelto uno particolarmente gettonato, ossia il New Bonus Tutto per tutto. Un tagliando che costa solo 10 euro ma che mette in palio, per chi non lo conoscesse, dei premi veramente molto interessanti. Come quello, per l’appunto, che si è assicurato il fortunello di Fino Mornasco.

Gratta e vinci, non è necessario tornare indietro: lui non lo ha fatto

Il tagliando che la dea bendata ha fatto in modo finisse nelle sue tasche gli ha garantito, pensate un po’, la bellezza di 2 milioni di euro. E fin qui, sebbene resti inteso che certe vincite siano assai rare, non ci sarebbe nulla di troppo anomalo, se non fosse che tutto è accaduto nel giro di pochi minuti.

Neanche il tempo di grattare per intero la patina argentata dal suo Gratta e vinci, infatti, che già il giocatore si stava recando in banca per ritirare la sua vincita. I soldi sono finiti nelle sue tasche in tempi record, insomma, cosa che accade assai di rado, visto che molti aspiranti milionari hanno bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare, prima di riscuotere il loro bell’assegno.

Non si è fatto vedere, dunque, in tabaccheria. Non ha avuto bisogno di supporto nel verificare la vincita, per cui la titolare ha scoperto che la fortuna aveva fatto tappa nella sua attività solo grazie alla notifica ricevuta l’indomani. “Non ho idea di chi possa esser stato a vincere i due milioni – ha detto a Prima Como – In negozio faccio anche il servizio di ritiro pacchi, per cui ho gente che arriva anche da fuori, da Vertemate, ad esempio, e da altri comuni limitrofi. Sono abbastanza sicura che non si tratti di uno dei miei clienti più fedeli. Mi avrebbero sicuramente detto qualcosa”.