Berrettini, basta così: scatta l’allerta social

Matteo Berrettini, scatta ufficialmente l’allarme sui social network: ne sono successe di tutti i colori, è il momento di dire basta.

Di lui se ne sono dette e scritte di tutti i colori, negli ultimi tre anni. Il fatto che abbia trascorso più tempo ai margini, che non in campo, non è stato certamente d’aiuto.

E se, fino al 2022, Matteo Berrettini è stato il trascinatore assoluto del movimento tennistico azzurro, gli infortuni con cui si è visto costretto a fare i conti hanno radicalmente cambiato l’impatto che il finalista di Wimbledon 2021 ha avuto, fino ad un certo punto, sul grande pubblico. Anche alla luce, s’intende, delle sue incursioni negli universi extra-sportivi e delle sue scelte amorose. Troppo e ingiustamente contestate, come senz’altro si ricorderà, ma tant’è: questo accade ai personaggi pubblici.

Molti sportivi si prestano alla moda, di tanto in tanto, e il martello romano è uno di essi. Da quando, in particolar modo, ha firmato un contratto con Boss, ha iniziato una carriera parallela, ma pur sempre occasionale, come modello. Una scelta che in tanti non hanno condiviso e che avrebbe contribuito, secondo l’opinione comune, ad allontanarlo dal tennis. Come se fossero stati gli shooting e non gli infortuni a tenerlo lontano dal campo.

Berrettini ha fatto centro: scatti nel mirino, si salvi chi può

Sta di fatto che, qualche ora fa, Berrettini ha scatenato un vero e proprio marasma sui social. Lo ha fatto postando su Instagram, senza alcun “avvertimento”, delle fotografie che hanno scosso, e non poco, il popolo del web.

Le foto fanno parte della nuova campagna di Boss che ha coinvolto, oltre a Matteo, molti altri atleti bellissimi, tutti rigorosamente in intimo per sponsorizzare la linea underwear del brand di cui sono testimonial. Gli scatti che hanno come protagonista Matteo non sono passati inosservati, anzi: hanno infiammato il dibattito in men che non si dica.

Tra utenti che hanno gradito lo spettacolo e mariti “disperati” che lo implorano di cancellare tutto prima che le mogli lo vedano così, come mamma l’ha fatto, sono spuntati due commenti esilaranti. Il primo è quello di Flavio Cobolli: “Signore e signori… LUI”, lo prende in giro il giovane amico. Gli ha fatto eco il compagno di Nazionale Andrea Vavassori, che ha voluto dire basta: “Chiudete tutto”, ha ironizzato il doppista, stupito anche lui, come tutti, da questo Berrettini in versione ipersexy.