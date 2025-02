Berrettini torna a Sanremo: toccata e fuga, a che ora ci sarà

Berrettini a Sanremo, tutto quello che c’è da sapere.

Tre anni. Tanti ne sono trascorsi da quando, in forma e on fire, Matteo Berrettini scendeva per la prima volta l’imponente scalinata del teatro Ariston di Sanremo. Il romano, fresco di semifinale agli Australian Open e nel bel mezzo del periodo più bello della sua carriera, aveva accolto di buon grado l’invito dell’allora conduttore Amadeus.

Elegantissimo nel suo smoking di colore nero, si era lasciato avvolgere dall’affetto del pubblico presente. Non sapendo ancora, purtroppo, che dopo il Festival tutto sarebbe andato a rotoli. Dopo quell’apparizione in terra ligure, infatti, sono iniziati i guai: prima c’è stato l’intervento alla mano, poi il Covid che gli ha impedito di giocare a Wimbledon nell’anno in cui era favorito per la vittoria. Più, ovviamente, una lunga sfilza di altri infortuni e incidenti di percorso che non stiamo qui a raccontare.

Il peggio, per fortuna, è alle spalle, per cui è un vero piacere sapere che il martello capitolino sta per tornare a Sanremo. Non in carne ed ossa, però, sebbene l’idea di rivederlo all’Ariston non sarebbe certo dispiaciuta a nessuno. Sta per farlo in un altro modo, molto originale, se vogliamo. O, comunque, sicuramente innovativo.

Berrettini, veloce ma intenso: riapparirà sul palco dell’Ariston

Uno degli sponsor di Berrettini, come noto, è Illumia, l’azienda tutta italiana che opera nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale. E proprio Matteo è il protagonista della nuova campagna di comunicazione da essa lanciata.

Una campagna massiccia, dal concept unico, pensata e progettata affinché possa raggiungere un pubblico sempre più vasto. Sarà diffusa attraverso Meta, ma anche TikTok, YouTube, Google Display e chi più ne ha più ne metta. Per aumentarne la visibilità e il potenziale impatto si è anche pensato, intelligentemente, di mandare in onda lo spot nel corso di quello che è, senza ombra di dubbio, il più importante evento mediatico italiano.

Parliamo, per l’appunto, del Festival di Sanremo, già giunto alla sua terza serata e, dunque, al giro di boa. La pubblicità raggiungerà i telespettatori di Mamma Rai – di nuovo, dopo essere andata in onda già ieri – alle 21:15 di stasera, ma anche durante il DopoFestival, alla cui conduzione c’è Alessandro Cattelan, accompagnato da Selvaggia Lucarelli come ospite fisso. Un ritorno solo “virtuale”, quello di Berrettini, ma non per questo meno gradito.