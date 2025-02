Camila Giorgi, colpo di scena: la tennista torna in campo

Camila Giorgi, tifosi a bocca aperta: un ritorno inaspettato.

Un colpo di scena del tutto inaspettato scosse, lo scorso anno, il mondo del tennis. Di quello azzurro, prevalentemente, ma non solo, perché Camila Giorgi, seppur italiana, è sempre stata parecchio famosa in ogni dove. Vuoi per il suo talento incredibile, vuoi per la sua bellezza e per i contenuti extra-tennistici che ha sempre pubblicato sui social network, si era fatta conoscere, in effetti, a qualunque latitudine.

Quando, dunque, è giunta voce del suo ritiro, tanto improvviso quanto per nulla prevedibile, il popolo del tennis ne è rimasto visibilmente scioccato. Era evidente già da un po’ che la campionessa marchigiana, che nel 2021 aveva raggiunto il punto più alto della sua carriera vincendo il Masters 1000 di Montreal, fosse insofferente. Da qui a pensare che avrebbe presto mollato ce ne passava, e invece, dall’oggi al domani, ha preso una decisione che ha cambiato per sempre la sua vita.

L’ha cambiata in ogni modo possibile e immaginabile, oltretutto, considerando che la stella di Macerata, oggi, fa tutt’altro. Non gioca più neanche per diletto, segno che voleva mettere completamente da parte lo sport che, nel bene e nel male, l’aveva “costretta” a fare così tanti sacrifici. Si diverte a posare per shooting fotografici e a comparire in clip ad alta temperatura, adesso, ma anche a postare sui social network dei video in cui la si vede nei panni, del tutto inediti, di chef.

Riecco Camila Giorgi: il ritorno in Argentina

Nelle scorse ore, tuttavia, a gran sorpresa la Giorgi è tornata in campo. Non come avremmo voluto e sperato, magari, ma in un’altra veste ancora che ci fa rimpiangere un po’ meno i bei tempi in cui era una tennista.

Camila Giorgi interviewing players in Buenos Aires. Nice to see her back around tennis. ❤️ pic.twitter.com/p9VsmmhF8k — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 11, 2025



La regina di Montreal 2021, che adesso si è stabilita in Argentina per seguire le radici e anche l’amore, sta facendo sostanzialmente quello che anche Nick Kyrgios ha fatto in attesa di ristabilirsi e di tornare a giocare. Sta intervistando, cioè, i tennisti in gara a Buenos Aires, cosa che certamente, data la sua pregressa esperienza nel magico mondo della racchetta, le riuscirà benissimo.

E bisogna ammettere che fa un certo effetto rivederla in campo, seppur per svolgere il suo lavoro si limiti a rimanere ai margini e a non calcare le superfici che, fino a poco tempo fa, le appartenevano. Ma è sempre meglio di niente, no?