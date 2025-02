Il Gratta e vinci vintage fa impazzire tutti

Gratta e vinci, certi giochi non perdono mai il proprio fascino, come in questo caso.

Quando la famiglia dei Gratta e vinci accoglie al suo interno un nuovo tagliando, è sempre festa grande nel mondo popolato dagli appassionati del gioco d’azzardo. Se c’è una cosa che i giocatori adorano è proprio testare biglietti sempre nuovi, motivo per il quale è scontato che ogni debutto sia accompagnato da un grande successo.

Anche il “vintage”, però, ha il suo fascino, come si evince chiaramente dalla storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. Una storia che arriva da molto lontano, dagli Stati Uniti d’America, più precisamente dallo Stato del Maryland. Proprio qui, nelle scorse ore, un giocatore ha scoperto di essere stato baciato dalla fortuna. Che lì per lì non sarebbe una cosa insolita, per quanto sicuramente rara, se non fosse per le circostanze e per i dettagli che hanno caratterizzato la sua scelta.

In mezzo ad un mare di novità e di tagliandi dalla grafica extramoderna, infatti, questo giocatore di Damasco si è fatto ammaliare da un biglietto che aveva, invece, un fascino deliziosamente retrò. Perché chiunque sia figlio delle generazioni precedenti, diciamocelo, avrà amato il gioco da tavolo più famoso di tutti i tempi: il mitico Monopoli.

Gratta e vinci, il vintage batte il nuovo: una vincita d’altri tempi

E così, al momento di scegliere con quale Gratta e vinci tentare la fortuna, i “colori vivaci e il design nostalgico” – così ha parlato del biglietto nelle interviste post-vincita – non ha avuto il benché minimo dubbio.

Ha optato, appunto, per la lotteria istantanea Monopoly X200, che ha fatto sì che nelle sue tasche arrivasse il premio più alto che avesse mai vinto in vita sua: 50mila dollari. “Sono rimasto senza parole – ha raccontato ai funzionari della lotteria quando, qualche giorno dopo, si è recato a riscuotere la sua vincita – Non avrei mai immaginato di vedere tutti quei soldi provenire da un gratta e vinci”.

Sbaglia, dunque, chi pensa che i tagliandi nuovi di pacca siano più fortunati. O che una grafica moderna ed estrosa possa essere in qualche modo più “fortunata” di quella, deliziosamente vintage, che caratterizzava invece il biglietto ispirato al gioco di società più amato di sempre. Un gioco che, a quanto pare, non smette né di appassionare e né, tanto meno, di regalare soldi – falsi o meno che siano – a chiunque ceda al suo irresistibile richiamo.