Spopola il nuovo Gratta e vinci: premi da urlo con soli 5 euro

Gratta e vinci 500 Special Turbo: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tagliando.

I Gratta e vinci in commercio non si contano sulla punta delle dita, ma è anche vero che non bastano mai. Soprattutto se, come nel caso dei giocatori più incalliti, si ha sempre voglia di provare qualcosa di nuovo e di diversificare le giocate.

Gli aspiranti milionari del Bel Paese saranno ben lieti di sapere, dunque, che la famiglia dei grattini in vendita in Italia ha accolto, in queste ore, una nuova e graditissima new entry. Un biglietto che a fronte di un costo esiguo mette in palio dei premi da capogiro, di quelli che fanno gola solo a guardarli. Iniziamo col dire, prima di rivelarvi i dettagli più succosi, che un biglietto di questa serie costa soltanto 5 euro. Una cifra “popolare”, per così dire, che farà sì che anche i giocatori meno inclini all’azzardo provino questa lotteria istantanea.

Il nuovo Gratta e vinci di cui vogliamo parlarvi ha un nome che è tutto un programma e che promette divertimento a non finire. Si chiama 500 Special Turbo, un nome che richiama un modello di automobile e che, si spera, ci farà mettere per davvero il turbo. Soprattutto se, come vi auguriamo che accada, vincerete il premio massimo in palio con questa famiglia di grattini appena sbarcata nella principali ricevitorie e rivendite autorizzate dello Stivale.

Arriva un nuovo Gratta e vinci: sul piatto ci sono 500mila euro

Iniziamo dai premi più piccoli. Con un biglietto da 5 euro si possono vincere 10, 20, 50, 100, 250 e 500 euro. Il premio massimo, però, è molto più consistente di quelli appena citati.

Nella migliore delle ipotesi, pensate un po’, un giocatore particolarmente fortunato potrà portare a casa l’incredibile cifra di 500mila euro. Ma come si può centrale la vincita più alta abbinata a questa nuova lotteria istantanea? Intanto, si dovranno grattare i numeri vincenti, quelli nascosti sotto il simbolo del fulmine. Dopodiché, si passa alla sezione “I tuoi numeri”, rappresentati invece da 10 blocchetti di banconote. Infine si passa ai numeri turbo, che si celano dietro le scritte X2 e X5.

Qualora i numeri vincenti siano presente uno o più volte, si vince la somma dei premi corrispondenti. Il X2 raddoppia il premio, il X5 li quintuplica. Il divertimento è assicurato, insomma, con questo nuovo Gratta e vinci che promette, come da grafica, fulmini e saette.