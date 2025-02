Il caso è risolto: è questo il Gratta e vinci più fortunato di sempre

Gratta e vinci, i numeri parlano chiaro: è tutto nero su bianco.

Settantatré. Tanti sono i Paperoni diventati tali nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle. Un anno che ha fatto registrare, per l’appunto, un numero impressionante di vincite da paura, 73 delle quali decisamente da record. Registrate, come se non bastasse, nelle aree più disparate del Bel Paese.

Sì, perché la dea bendata non ha deciso di concentrare i suoi sforzi in una sola area, ma di diversificare il suo operato. Ha fatto in modo, dunque, che i milioni che portava con sé venissero equamente spalmati tra 16 regioni, motivo per il quale i neo milionari d’Italia si trovano, adesso, un po’ dappertutto. Con una concentrazione superiore alla norma nel Lazio e nella Lombardia, che al netto dei dati elaborati da Agimeg risultano essere, per l’appunto, i luoghi più fortunati dello Stivale.

C’è un altro numero estremamente interessante, in questa rielaborazione dei dati relativi al gioco d’azzardo e, più precisamente, alle vincite realizzate per mezzo dei famosissimi Gratta e vinci. Ci riferiamo a quello che svela quale, tra le tante lotterie istantanee per le quali è possibile optare al giorno d’oggi, sia quella più fortunata. Quella che ha già permesso a innumerevoli giocatori di portare a casa una barca di soldi.

Gratta e vinci, la concorrenza è agguerritissima, ma lui li batte tutti

Non ce n’è una sola, per la verità. Il primato assoluto spetta al Gratta e vinci Il Miliardario Maxi, che al costo di 20 euro soltanto ha elargito, nell’anno passato, la bellezza di 17 vincite milionarie. Otto delle quali, pensate un po’, hanno fruttato ben 5 milioni di euro ai fortunelli che la dea bendata ha inteso premiare.

Medaglia d’argento al “cugino” Il Miliardario Mega, che costa solo 10 euro e che ha fatto registrare altre 9 vincite milionarie. Tutte dello stesso importo, ossia di 2 milioni di euro. Con questo contributo, ha fatto in modo che la famiglia dei grattini della serie il Miliardario raggiungesse il 36% delle vincite milionarie distribuite lo scorso anno. Non è stata da meno la famiglia del Turista per sempre: nella versione classica ha reso ricchi 5 giocatori, mentre altri 9 sono stati premiati per averlo acquistato nella variante New.

Hanno fatto totalizzare 6 vincite milionarie a testa, ancora, il Nuovo 100X e il Nuovo 50X. Il Gratta e vinci più fortunati di tutti, però, relativamente all’anno 2024, è stato il Super Gold da 25 euro. A Misano Adriatico, con un tagliando di questa serie è stata centrata, infatti, la vincita più alta dell’anno, che sappiamo aver raggiunto quota 6 milioni di euro. Che sia questo, dunque, il biglietto più fortunato di sempre?