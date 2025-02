Tutto finito con la Ferrari: rivelazione agghiacciante

Tutto finito con la Ferrari: eppure c’è stato davvero qualcosa di clamoroso tra le parti. La rivelazione sulla Rossa è agghiacciante. Le parole

Ci sono quegli uomini, quelle figure, che quando le vedi le colleghi ad una cosa. Come i nomi: quando un genitore deve sceglierlo per il proprio figlio, molto spesso, capisce che non è il caso se lo collega ad una persona che non è che gli sta tanto simpatica. Detto questo, se uno pensa a Jean Todt pensa alla Ferrari. Ne siamo sicuri.

“Quando arrivai nel 1993 c’era un castello in rovina. L’area design in Inghilterra – ha detto a Repubblica – in sede una galleria del vento vecchia a inutilizzabile. Ma piano piano abbiamo costruito un gioiello. Da solo non avrei fatto niente, sono stato bravo a formare e tenere una squadra per anni, facendone un dream team. I 14 campionati vinti rimangono sui libri, è stato il periodo più proficuo della storia della Ferrari”. In questo modo il dirigente francese, in un’intervista, ha ripercorso quello che è stato il suo cammino dentro la Rossa. Ma poi ha fatto anche una rivelazione incredibile.

Tutto finito con la Ferrari: le parole di Jean Todt

Sappiamo tutti il rapporto che c’è tra Todt e Schumacher. E, il loro rapporto, prosegue: “La famiglia ha deciso di non rispondere alla domanda. Scelta che rispetto. Lo vedo regolarmente e con affetto, lui e i suoi. Il nostro legame va oltre i trascorsi di lavoro. È parte della mia vita, che oggi è molto lontana dalla Formula 1″ ha confermato. E poi la stoccata clamorosa alla Rossa.

“Da quando sono andato via ho sentito alcuni membri della squadra, ma da quando ho lasciato la FIA non ho mai più avuto un contatto: devo dire che sono rimasto molto perplesso visto quanto tempo ho dedicato a questa azienda incredibile e a quanti risultati abbiamo ottenuto”. Insomma dalle parti di Maranello nessuno sente l’ex team principal che con le sue scelte ha sicuramente contribuito a creare una Ferrari forte e vincere. Ma sappiamo benissimo purtroppo che molto spesso dentro il mondo dello sport la riconoscenza propria non esiste.