Gratta e vinci, non c’è una spiegazione logica: può succedere anche a te

Gratta e vinci, incredibile ma vero: accade più spesso di quanto si pensi.

A volte lo suggerisce la testa. Altre, ce lo dice l’istinto. Possono esserci i motivi più disparati, dunque, alla base della decisione, spesso non premeditata, di tentare il tutto per tutto al gioco d’azzardo. Come nel caso, per l’appunto, della persona protagonista della storia che abbiamo deciso, per un motivo ben preciso, di raccontarvi quest’oggi.

Una premessa è doverosa: quello che stiamo per narrarvi non è accaduto in Italia, ma poco importa. La cornice dei fatti è la contea di Oakland, al di là dell’Oceano, ma quello che è successo è perfettamente rappresentativo di come, alle volte, non serva rimuginare troppo su una decisione, anzi. La protagonista è una donna di 26 anni, ma lo è solo di riflesso, nella misura in cui non è lei la vera star di questa storia, alla quale stenterete – ne siamo certi – a credere.

Qualche giorno fa, il suo papà si è recato al Light House Liquor di Oak Park, un negozio che si trova lungo la Mile Road. Aveva una lista della spesa da seguire, ma aveva deciso, all’improvviso, di andare al di là di quell’elenco e di aggiungere un prodotto al suo carrello. Una scelta che, come scopriremo a breve, gli ha cambiato completamente la vita.

Gratta e vinci da non credere: “Era un regalo così”

L’uomo ha comprato, tra le altre cose, anche un Gratta e vinci. Ne ha sceso, più precisamente, uno della serie Spectacular, che promette divertimento ma anche molti e generosissimi premi.

Una volta fatto ritorno a casa, l’uomo ha dato il tagliando alla figlia. “Sono rimasta sorpresa quando me l’ha dato e gli ho chiesto perché me l’avesse comprato. Ha detto che era un regalo così, il che ho pensato fosse davvero carino da parte sua”. Idea confermata quando, grattata per intero la patina argentata e i vari simboli, ha scoperto che dentro quel grattino si nascondeva un premio spaziale. C’erano, udite udite, 4 milioni di dollari.

“Quando ho grattato il biglietto, sono rimasta sbalordita nel vedere che era un premio da 4 milioni di dollari. Ho avuto così tante emozioni che mi attraversavano il corpo. Ho urlato. Ho pianto. Ero e sono ancora scioccata di aver vinto 4 milioni di dollari”. Come noi siamo scioccati, del resto, per il fatto che l’istinto abbia dato un suggerimento così prezioso al suo papà.