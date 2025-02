Gratta e Vinci milionari: se abiti in questa regione devi assolutamente saperlo

Gratta e vinci, la fortuna agisce a caso ma non troppo: tutto quello che devi sapere.

Decisamente democratica. Così è stata, nell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle, la famosissima dea bendata. Avrebbe potuto prediligere alcune zone e trascurarne altre, ma non lo ha fatto. Ha ben pensato, al contrario, di distribuire i milioni che portava con sé in maniera estremamente omogenea, tanto per non scontentare nessuno.

E lasciano di stucco, eccome, i dati relativi alle vincite realizzate nel 2024 con i Gratta e vinci. Non solo perché si nota subito, per l’appunto, che la fortuna ha voluto fare le cose per bene, ma soprattutto perché non possono non balzare all’occhio i numeri relativi alle vincite. Nei 12 mesi dell’anno da poco conclusosi, pensate un po’, 73 giocatori sono diventati milionari dopo aver tentato il tutto per tutto ad una delle tante lotterie istantanee del nostro Paese. Il che significa, numeri alla mano, che ogni mese sono saltati fuori circa 6 nuovi Paperoni del gioco d’azzardo.

La maggior parte di essi ha incassato i propri milioni in una formula unica, mentre 14, invece, si sono aggiudicati un vitalizio da sogno. Hanno percepito 300mila euro subito e hanno conquistato, altresì, la garanzia di riceverne altri 6mila al mese per i prossimi 20 anni. Chiuderanno in bellezza, infine, con un altro assegno del valore, udite udite, di 100mila euro. Mica male, no?

Gratta e vinci, la fortuna le ha scansate

I dati elaborati da Agimeg rivelano, da un punto di vista prettamente geografico, che le regioni baciate dalla fortuna sono state 16. Buona parte dei Gratta e vinci milionari sono stati venduti tra il Lazio e la Lombardia, che hanno chiuso questo memorabile 2024 con un totale di 16 vincite ciascuna. Se nel Lazio sono stati distribuiti premi per un totale di 41 milioni di euro, in Lombardia ne sono piovuti addirittura 4 in più.

A seguire c’è la Campania, dove sono state centrate 7 vincite milionarie che hanno portato, nelle tasche dei fortunatissimi giocatori, un totale di 26 milioni. Troviamo ancora, scorrendo la classifica dei luoghi d’Italia più fortunati, l’Emilia Romagna, con 6 vincite, la Sicilia ed il Veneto con 5, la Toscana con 4 e il Piemonte con 3. In Abruzzo e in Sardegna ne sono state realizzate 2, mentre si sono fermate a quota 1 Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta.

Sono rimaste a secco, infine, queste regioni: Basilicata, Trentino Alto Adige, Molise e Friuli Venezia Giulia. Ma chissà che la fortuna non decida di far loro visita in questo anno appena iniziato.