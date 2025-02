Gratta e vinci, è per questo motivo che devi assolutamente averne uno

Gratta e vinci, non potrai farne a meno: ecco perché.

Forse nessuno si è mai spinto così in là con la fantasia da pensare a come si possano riscuotere le vincite derivanti dal gioco d’azzardo. Nell’immaginario collettivo, magari, è sufficiente recarsi in un qualche ufficio ed esibire il proprio biglietto per ricevere un assegno che sarà nostra cura, poi, versare in banca. O, chissà, c’è anche chi, potenzialmente, potrebbe pensare che il denaro in questione venga corrisposto in contanti.

La risposta, naturalmente, è no. Di questi tempi tutto deve essere tracciato, a maggior ragione una somma tendenzialmente molto alta come quella che, per l’appunto, si potrebbe vincere al Superenalotto, alla lotteria istantanea, al Lotto e così via. E ne sa qualcosa l’uomo che, qualche mese fa, ha avuto un incontro molto ravvicinato con la dea bendata. Incontro in vista del quale non si era in alcun modo preparato, come si evince chiaramente dai dettagli di questa storia.

Iniziamo col dire che la storia che ci apprestiamo risale all’agosto dello scorso anno e che i fatti narrati sono realmente avvenuti a Le Mans, in Francia. Qui, durante l’estate, è stata registrata una vincita piuttosto grossa: un uomo, recatosi nel bar tabacchi Maine, nel centro della città, ha comprato un Gratta e vinci di buon mattino e ha scoperto, qualche istante dopo, di essere stato finalmente baciato dalla fortuna.

Gratta e vinci, non aspettare: perdi solo tempo

Nel tagliando acquistato come da rito – faceva la stessa cosa ogni mattina – c’erano, udite udite, 500mila euro. Peccato solo che non sia stato per niente facile intascare il denaro che la dea bendata aveva deciso di porgli su un piatto d’argento.

I problemi sono iniziati quando l’uomo, giustamente, si è mosso per riscuotere il denaro cui aveva diritto. Ha scoperto solo in quel frangente di non possedere una cosa che sarebbe stata indispensabile per mettere in tasca, finalmente, i soldi che aveva sognato per tutta la vita di vincere. Non era titolare, infatti, di un conto in banca, requisito imprescindibile per poter richiedere ed ottenere il corrispettivo del premio contenuto nel suo Gratta e vinci della serie Jackpot.

A quel punto, non gli è rimasto altro da fare che correre in banca ed avviare la pratica che gli avrebbe permesso, poi, di avere un conto in banca. Solo allora ha potuto effettivamente mettere le mani sul suo bel premio e iniziare a godersi la vincita al gioco d’azzardo. E se anche tu, come lui, sogni di sbancare il jackpot, forse è meglio correre ai ripari finché sei in tempo.