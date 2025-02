Gratta e vinci, bastano 5 euro per vincerne 100mila

Gratta e vinci da 100mila euro, continua il filotto di sorprese.

In linea di massima, la cosa più saggia che si possa fare è tacere. La storia ci insegna, in effetti, che chiunque abbia rivelato di aver vinto al gioco d’azzardo ha avuto, in seguito, un bel po’ di rogne. Si consiglia di non farlo, dunque, non fosse altro per evitare, appunto, i problemi tipicamente legati ad una situazione di questo genere.

Certi giocatori, però, non riescono proprio a resistere alla tentazione di palesarsi. Prendiamo quello, ad esempio, che, nei giorni scorsi, a Manerba del Garda, si è recato alla tabaccheria Merigo. Un’attività storica, che ha aperto i battenti nel settembre del 1926 e che sta vivendo, dal punto di vista della dea bendata, un periodo particolarmente florido. Tra ottobre e novembre, pensate un po’, la Signora ha fatto tappa a queste latitudini per ben tre volte, portando con sé, in tutti i casi, una piccola fortuna.

Sia la prima che la seconda vincita sono legate al mitico gioco del Superenalotto: ad ottobre, una schedina vincente ha portato nelle tasche di un giocatore poco più di 26mila euro, mentre quella successiva ne ha fruttati poco meno di 25mila. La terza vincita è arrivata, invece, grazie al gioco del Lotto, con una combinazione del valore di, udite udite, 21mila 750 euro. Non potevano certo immaginare, i titolari della tabaccheria in questione, che le sorprese non fossero ancora finite.

Gratta e vinci, loro lo sanno

Il premio arrivato a Manerba del Garda nei giorni scorsi non c’entra nulla, a differenza di quanto accaduto nei casi precedenti, con i giochi ad estrazione. Stavolta, infatti, la dea bendata si è intrufolata sotto la patina argentata di un bel Gratta e vinci.

Uno, più precisamente, della fortunata serie Speed Cash, che mette in palio premi da sogno. Il premio massimo ammonta a mezzo milione di euro, ma il giocatore della tabaccheria Merigo ne ha vinti 100mila. C’è solo una probabilità su 7,680 milioni di biglietti che questo accada, il che rende ancor più speciale questa vincita. Realizzata, oltretutto, a fronte di una spesa assolutamente irrisoria: gli sono bastati 5 euro appena, infatti, per portare a casa questo gran bel premio.

Antonio e Tiziana, la coppia che gestisce la tabaccheria particolarmente amata dalla dea bendata, hanno rivelato di essere a conoscenza dell’identità del misterioso giocatore che ha sbancato allo Speed Cash. “Si sa ma non si dice”, hanno chiarito alla stampa, lasciando intendere di non voler rilasciare alcuna dichiarazione in merito perché consapevoli, appunto, della pericolosità della cosa.