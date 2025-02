Gratta e vinci, clamoroso ribaltone: se lo fai perdi tutto all’istante

Gratta e vinci, se non vuoi rischiare di perdere tutto, evita di commettere questo errore.

Quante volte ci siamo chiesti, nel corso della nostra vita, cosa si provi a scoprire di aver vinto una discreta somma di denaro al gioco d’azzardo? E quante volte abbiamo immaginato di poter provare, noi stessi, una sensazione che ipotizziamo sia bellissima ed ineguagliabile? Tante, presumiamo – com’è giusto che sia – consapevoli come siamo del fatto che un po’ di grana in più fa sempre comodo.

Bene, passiamo adesso ad un altro “esercizio” di fantasia. Immaginiamo di scoprire, dopo aver toccato il cielo con un dito ed esserci convinti di avere finalmente un mucchio di denaro a disposizione, di perdere tutto all’improvviso. Vi stiamo chiedendo tanto, è vero, ma è solo così che possiamo effettivamente realizzare cosa abbia provato l’uomo protagonista della storia che stiamo per raccontarvi. Una storia contenente, come scoprirete a breve, una gran bella lezione di vita.

Il giocatore in questione, nei giorni scorsi, si è recato in una rivendita della città di Prato per investire qualche euro nel gioco d’azzardo. Ha optato, più precisamente, per una lotteria istantanea, acquistando quindi un bel Gratta e vinci. La bella notizia è che sotto la patina argentata del suo biglietto ha scovato un gruzzoletto niente male; la brutta, invece, è che questa storia si è conclusa in maniera totalmente inaspettata.

Gratta e vinci, stanne alla larga: non prendere esempio da lui

Quando l’uomo ha scoperto di aver vinto ben 20mila euro, si è dato alla pazza gioia. Nel vero senso della parola. Ha però sfogato questa gioia nel modo più sbagliato, ossia ubriacandosi.

Ha festeggiato a suo modo, e non ci sarebbe stato fondamentalmente niente di male se non fosse che, più tardi, ha combinato un gran bel pasticcio. Nonostante il tasso alcolemico, si è messo alla guida della sua auto e si è avviato verso casa. Lungo il tragitto, in via Sant’Antonio, il 40enne albanese ha perso il controllo dell’auto e ha colpito non una, ma ben sei auto in sosta.

Va da sé, dunque, che abbia sperperato, così facendo, buona parte di quei 20mila euro vinti con il fortunatissimo Gratta e vinci. Dopo un incidente del genere, del resto, la sua polizza assicurativa salirà alle stelle e gli resterà ben poco, presumiamo, di quella vincita che gli ha fatto perdere il senno e fatto commettere un errore così grave.