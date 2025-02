Australian Open, vittoria tra le polemiche: multa e accuse dopo la finale

Australian Open, errore imperdonabile: vittoria in ombra.

Ci ha creduto fino a che ha potuto, ma evidentemente non è bastato. Avrebbe potuto e dovuto fare di più, Aryna Sabalenka, per portare a casa, per la terza volta consecutiva, il prestigioso trofeo in palio agli Australian Open. E invece, dopo una battaglia abbastanza estenuante, la sua avversaria Madison Keys le ha sottratto, con grande merito, la corona di regina della Rod Laver Arena.

Una vittoria tanto giusta quanto inaspettata, la sua, messa in ombra, per i motivi che scopriremo da qui a breve, da un bel po’ di polemiche. Non tanto all’indirizzo della neo campionessa di Melbourne, quanto piuttosto nei confronti della sua rivale, che ha sciupato la possibilità di regalarsi una gran bella tripletta. Non è questo, comunque, il punto. Le polemiche non sono legate alla sua performance, che comunque non è stata ineccepibile, ma al suo comportamento.

Chi ha assistito al match avrà notato, sicuramente, che la tigre bielorussa ad un certo punto ha perso completamente il senno. Non siamo abituati a vederla così, eppure ci siamo accorti tutti del fatto che, in preda alla frustrazione, ha spaccato la sua racchetta sbattendola con una certa violenza sul cemento dell’arena. Il tutto mentre, pochi passi più in là, la Keys si prendeva gli applausi e i sorrisi del pubblico.

Scandalo agli Australian Open: l’ha fatto davvero

Per questo comportamento antisportivo, la Sabalenka potrebbe pagare un prezzo altissimo. Pare, infatti, che s’intenda comminarle una sanzione piuttosto pesante, ma doverosa. Dovrà sborsare, pensate un po’, la bellezza di 20mila dollari per quel gesto che, pur essendo per certi versi comprensibile, non è in alcun modo tollerabile.

Ma non è finita qui. Oltre alla multa, Aryna dovrà affrontare anche la lunga scia di polemiche post Australian Open. Non è piaciuto a nessuno, in effetti, il video nel quale la si vede fare qualcosa di assolutamente irrispettoso: fingere, cioè, di urinare sul trofeo di cui le è stato fatto dono in qualità di seconda classificata dello Slam di Melbourne.



Il suo fidanzato Georgios Frangulis e il preparatore atletico Jason Stacy hanno fatto lo stesso ed è evidente che l’intento di questo teatrino fosse quello di sdrammatizzare la sconfitta. Però è altrettanto vero che certi comportamenti mal si addicono ad una campionessa del suo spessore, che dovrebbe fare del fair-play e della sportività il suo mantra. Avrà imparato la lezione una volta per tutte, la brava e bella Aryna?