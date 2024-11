Lotto, chi cerca trova: non dimenticarti di farlo

Lotto, cerca bene: si nasconde dappertutto.

La dea bendata, e chi gioca con una certa regolarità lo sa bene, si nasconde nei luoghi più impensabili. Salta fuori quando meno ce l’aspettiamo, sconvolgendoci la vita in men che non si dica.

E lo sa bene una donna dell’Illinois, la cui storia merita di essere raccontata in ogni suo dettaglio, non fosse altro perché testimonia, per l’appunto, quello che dicevamo pocanzi. Che non bisogna mai arrendersi, vale a dire, neanche quando sembra che la fortuna voglia giocare a nascondino e che non ci sia più speranza di imbattersi in essa. Chi cerca trova e questa vicenda, provare per credere, ne è la prova. Ma adesso veniamo a noi e andiamo a scoprire cosa sia accaduto di così straordinario a questa giocatrice che vive al di là dell’Oceano.

Iniziamo col dire che tutto ha avuto inizio il 20 ottobre scorso, giorno in cui la donna, che ha preferito rimanere anonimo, si è recata presso un punto vendita Jewel-Osco ad Elmhurst, nella periferia di Chicago, per tentare la fortuna. Ha voluto farlo non comprando un biglietto della lotteria istantanea, bensì giocando una combinazione al suo gioco preferito: il Lucky Day, che sarebbe, per intenderci, una sorta di gioco del Lotto, ma in versione ovviamente statunitense e con qualche piccola variazione.

Lotto, che mattacchiona la dea bendata: si nascondeva proprio lì

Ha puntato su 5 numeri, il 2 , il 3 , il 24 , il 25 e il 28. Dopodiché, ha infilato la ricevuta della giocata nella borsa, ha girato sui tacchi ed è tornata alla sua routine quotidiana. Dimenticandosi del tutto del Lucky Day e dell’estrazione.

Ha trovato la ricevuta in fondo alla sua borsa solo 2 giorni dopo: aveva completamente rimosso di aver giocato alla Lotteria, motivo per il quale l’estrazione era già avvenuta. Il solo modo per scoprire se la sua combinazione le avesse fruttato qualche dollaro era quello di aprire l’app ufficiale del Lucky Day e di scansionare il codice a barre della ricevuta con la fotocamera. A quel punto, qualcosa di incredibile si è materializzato sul display del suo smartphone.

“Ho visto immediatamente 1 milione di dollari sullo schermo ed ero completamente scioccata… Ho scansionato il biglietto un’altra volta per ricontrollare, e quando ha mostrato di nuovo $ 1.000.000, ho iniziato a piangere all’istante. Ho pensato che fosse incredibile”. “Ciò che mi entusiasma di più – ha rivelato successivamente – è potermi permettere viaggi annuali nel mio posto preferito al mondo: l’Irlanda”. E con quello che ha vinto, a questo punto, potrebbe addirittura pensare di andarci a vivere, se solo lo volesse….