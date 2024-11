Gratta e vinci, tutto da rifare: questa regola non vale più

Gratta e vinci, cambia una delle regole storiche: rivoluzione totale.

È una delle prime cose che impariamo. Una di quelle certezze con cui conviviamo sin da quando siamo ancora in fasce. Perché lo sanno tutti, del resto, da che mondo è mondo, che la mamma ha sempre ragione. Almeno in teoria. Già, perché, tenetevi forte, potrebbe non essere così. O questo, per lo meno, è quello che ci insegna la storia che vogliamo raccontarvi oggi.

Una storia che arriva da lontano, dall’altro capo dell’Oceano. Siamo nel Maryland, più precisamente a Church Hill. Qui vive una donna che non è, però, la sola protagonista della vicenda di cui intendiamo riferirvi ogni dettaglio. Il ruolo di attore principale lo ha avuto, senza ombra di dubbio, suo figlio, non fosse altro perché è merito suo, appunto, se la vicenda si è evoluta nel modo che scoprirete a breve.

Mamma e figlio si sono recati, il 7 novembre scorso, in un negozio della cittadina che sorge a sud-est di Baltimora. Intendeva acquistare, come più volte aveva già fatto in passato, dei Gratta e vinci della serie Baltimore Ravens. Peccato solo – o forse sarebbe meglio dire fortunatamente – che quel giorno le cose non siano andate come si aspettava lei. Gli eventi hanno bensì preso una piega del tutto inaspettata.

Gratta e vinci, nel braccio di ferro la spunta lui

Quel giorno, infatti, suo figlio ha deciso che era ora di cambiare. Si è impuntato, non voleva che la mamma acquistasse i soliti grattini che tante volte aveva comprato. E non ha desistito fino a che non l’ha convinta a provare qualcosa di nuovo.

La scelta del ragazzo è ricaduta, come rivela la stampa statunitense, sui Gratta e vinci della serie dedicata a Game of Thrones, la famosa serie di successo acclamata in tutto il mondo. Immaginate che sorpresa sia stata quando, dopo aver grattato tutti i simboli dell’ultimo dei tre grattini del Trono di spade che avevano acquistato, mamma e figlio hanno scoperto di aver vinto 50mila dollari.

Era il premio più alto in palio con quella lotteria istantanea e, vincendolo, il figlio ha ribaltato una delle regole più antiche del mondo. Non è vero, questo ha dimostrato, che la mamma ha ragione sempre e comunque. Useranno il denaro vinto, adesso, per volare alla volta della Giamaica per una vacanza in famiglia.