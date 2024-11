Gratta e vinci, conta solo il succo: vale la pena provare

Gratta e vinci, è proprio vero che la dea bendata si nasconde nei luoghi più impensabili.

La dea bendata si palesa nei luoghi e nei momenti più impensabili. Arriva sorniona e silenziosa, senza annunciarsi, senza che nessuno abbia la benché minima idea del fatto che stia per colpire dopo avere a lungo meditato su chi e su come “colpire”. Ed è proprio per questo motivo che, talvolta, si fa viva quando meno ce l’aspettiamo. Quando tutto ci aspetteremmo tranne che, appunto, di vederla arrivare in tutto il suo splendore.

Ne sa qualcosa Kelly Spahr, che qualche giorno fa ha vissuto un’esperienza che le ha stravolto, manco a dirlo, l’esistenza. Gliel’ha stravolta per due motivi: in primo luogo perché le è accaduto qualcosa a cui ancora stenta a credere, in seconda istanza perché è stato tutto, dal primo all’ultimo dettaglio, sorprendente. E a breve capirete perché.

Iniziamo col dire che questa storia arriva dalla Carolina del Nord, più precisamente dalla cittadini di Kernersville. Qui, nei giorni scorsi, la protagonista di questo “romanzo” – così lo definiamo perché sembra esserlo per davvero – si è diretta verso la stazione di servizio Quality Mart con un obiettivo ben chiaro nella testa: comprare del succo d’arancia. Mai pensando, naturalmente, che quello sfizio potesse generare, in seguito, una serie di reazioni a catena.

Gratta e vinci, galeotto fu quello sfizio: ricca grazie al succo d’arancia

Varcata la soglia della stazione di servizio, ha individuato il succo d’arancia e, mentre si recava alla cassa, le è venuta un’idea geniale: comprare, già che c’era, anche un biglietto della lotteria istantanea.

La sua scelta è ricaduta su un Gratta e vinci natalizio che era appena arrivato in negozio. Colpita dalla grafica e dai premi che prometteva ha comprato, più specificamente, un Merry Multiplier da 20 dollari. C’era una possibilità su 617mila circa di beccare il premio massimo, e indovinate un po’? Sì, è toccato proprio a lei incassare i 250mila dollari in palio con quel tagliando, che sono stati per lei, per sua stessa ammissione, una vera e propria manna dal cielo.

“È una cifra che ci cambia la vita – ha detto Spahr ai funzionari della lotteria – Ci aiuta davvero molto. … Ci ha appena aperto altre porte”. Tolte le tasse le sono rimasti “solo” 178mila dollari, che sono comunque più che sufficienti per assicurarle un Natale con i fiocchi e un futuro roseo.