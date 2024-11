Gratta e vinci, cambiano le regole: rivoluzione totale

Gratta e vinci, non sembra ma ha comunque un senso: rivoluzione sia.

C’è chi usa sempre la stessa monetina o chiave per grattare la patina argentata. C’è chi si assicura di grattare il biglietto sempre nello stesso modo e nello stesso posto e poi c’è chi, invece, proprio non ce la fa ad aspettare e vuole tutto e subito. Come il giocatore la cui storia, nei giorni scorsi, ha fatto il giro della Francia, e non solo, per via di un dettaglio che non esiteremmo a definire sconvolgente.

Anche lui, come molti altri giocatori nel resto del mondo, ha le sue manie, com’è giusto che sia. Non gioca in maniera tradizionale, dunque, ma ha messo a punto un sistema tutto suo che, col senno di poi, si è rivelato vincente. Su tutta la linea, come se non bastasse. Prima di scoprire in cosa consista, però, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa effettivamente sia successo nella Loira di così eclatante da ritenere che valesse la pena raccontare questa storia.

Iniziamo col dire che il protagonista del racconto è un assiduo giocatore e che è solito comprare, piuttosto di frequente, Gratta e vinci di ogni genere. Solitamente si rifornisce nel bar di Corinne Brioude, che ha raccontato che il suo cliente amava aggiungere alla lista della spesa, ogni volta che si recava nel suo negozio, almeno uno o due tagliandi della lotteria istantanea.

Gratta e vinci, al contrario è meglio: provare per credere

Qualche giorno fa, senza cambiare una sola virgola della sua routine ormai ben consolidata, è tuttavia accaduto qualcosa di impensabile.

Il giocatore ha grattato il biglietto alla sua solita maniera, ma ha capito immediatamente che quella volta sarebbe andata a finire diversamente. Soffermiamoci prima un attimo, però, sulla sua strategia, prima di andare avanti. Dovete sapere, infatti, che questo cliente non segue le regole e non gratta i biglietti dall’alto verso il basso, ma dal basso verso l’alto. E quando ha scoperto che l’ultimo simbolo, il primo da lui grattato, coincideva con il giorno di nascita della moglie, ha subito avuto un bellissimo presentimento.

Non era una coincidenza, era un chiaro segnale del fatto che quel Gratta e vinci stava per cambiargli la vita. E infatti, dopo aver finito di grattare il tagliando in quel suo modo originale e del tutto personale, ha scoperto di aver centrato il premio massimo della serie CASH, vale a dire 500mila euro. Che giocare “al contrario” possa essere una strategia da prendere in considerazione? Chissà…