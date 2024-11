Bufera contro Hamilton, scoppia il caso: era stato bandito

Hamilton, il ritorno inaspettato fa discutere: non avrebbe potuto.

C’è chi, come Eddie Jordan, sostiene di non aver mai visto una gara del genere. Ed è innegabile, in effetti, che a Interlagos, nel GP di San Paolo, si sia assistito a qualcosa di assolutamente spettacolare. Una gara che definirla fantastica non renderebbe l’idea, perché tale è stata l’impresa su cui Max Verstappen ha apposto la sua firma.

Sarebbe sbagliato, tuttavia, pensare che il fatto che sia riuscito a vincere, pur essendo partito dalla 17esima posizione in griglia, sia stato la sola cosa eclatante di quella giornata. Tutto il resto sarà anche passato in secondo piano, ma sono accadute talmente tante di quelle cose che si parlerà ancora a lungo del GP del Brasile. Di una cosa soprattutto: dell’apparizione del paddock del campione, cioè, di qualcuno che in realtà non avrebbe avuto il permesso di accedervi.

Quel qualcuno è il leggendario Nelson Piquet, l’ex pilota brasiliano che ha fatto tappa negli spazi di Red Bull in compagnia della figlia Kelly, che sappiamo essere la dolce metà di Verstappen. E fondamentalmente non ci sarebbe nulla di male in questa visita, se non fosse che, per l’appunto, l’allora stella della Formula 1 sia stata bandita.

Hamilton, che shock: è tornato

A Piquet era stato negato l’accesso ai paddock della Formula 1, come si ricorderà, un paio di anni fa, in seguito ad alcuni commenti omofobi e razzisti che aveva rivolto a Lewis Hamilton.

Il padre della bella Kelly se l’era vista brutta, per quelle parole: prima era finito in tribunale per la causa legale, al termine della quale era stato condannato al pagamento di una multa di 930mila euro. Poi, però, la sentenza era stata annullata dalla Corte di giustizia del Distretto federale e dei territori. Nonostante questo, la Formula 1 aveva comunque voluto ribadire il concetto e far presente che, da quel momento in poi, Piquet non sarebbe stato più gradito a bordo pista.

Nelson, dunque, non si era più fatto vedere agli eventi del Circus, almeno fino a qualche ora fa. Ha ritenuto, evidentemente, che i tempi fossero ormai maturi per tornare nel paddock, cosa di cui non è convinto, invece, il pubblico. La sua apparizione è difatti subito finita nel mirino: non tutti ritengono che sia giusto che stia lì, dopo le gravi offese a Hamilton.