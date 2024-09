Il nuovo Gratta e vinci fa impazzire tutti: probabilità di vincita altissime

La gamma dei Gratta e vinci dà il benvenuto ad un nuovo tagliando. Puoi giocare in due modi diversi: a te la scelta.

1 biglietto su 8,20 assicura al giocatore un premio superiore al costo della giocata. Una probabilità di vincita alta, ottima, che di sicuro attirerà notevolmente l’attenzione di chi è in cerca di nuove lotterie istantanee con cui divertirsi e tentare la fortuna. Ci sono tutti i presupposti per pensare, dunque, che questo Gratta e vinci possa riscuotere un successo considerevole.

Il fatto che sia appena sbarcato nel panorama dei giochi d’azzardo non farà altro, poi, che alimentare ulteriormente la curiosità degli italiani. Amano le novità e lo proveranno sicuramente. Avranno oltretutto l’imbarazzo della scelta, considerando che l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha ben pensato di raddoppiare il tiro. Il Gratta e vinci di cui stiamo per parlarvi è presente, infatti, sia nella versione fisica, acquistabile presso ricevitorie e punti vendita autorizzati, che nella versione online, per chi non ha necessità di avere davanti a sé il biglietto in carta – non è un refuso – e ossa.

Ma andiamo al punto, adesso. La nuova lotteria istantanea si chiama €50&€100 Lit e ogni biglietto ha un costo di 10 euro. Non aspettatevi premi a sei zeri, però, perché il senso di questo tagliando non è quello di riempire d’oro un giocatore ogni tanto, quanto piuttosto quello di assicurare premi piccoli ma più frequenti.

Arriva un Gratta e vinci in doppia versione: a te la scelta

Al gioco €50&€100 Lit ci sono in palio 64mila 480 premi del valore di 100 euro e 800mila 800 da 50 euro. Tutto qui. Non ci sono altre possibilità: i premi cui ambire sono, per l’appunto, solo ed esclusivamente questi 2.

Un discorso diverso va fatto, invece, per quanto riguarda il lotto dei biglietti. Nella versione fisica, saranno messi in circolazione 6 milioni 240mila tagliandi, per una massa premi complessiva che ammonta a 46 milioni 488mila euro. Online saranno “distribuiti”, invece 6 milioni 240mila giocate. Ci sarà da divertirsi, insomma, per la gioia dei giocatori che vorranno di sicuro provare questo nuovo Gratta e vinci e tentare la fortuna con un gioco diverso dal solito.

La meccanica di gioco, infine, è molto semplice ed intuitiva. Se qualcosa, nella sezione “I tuoi numeri”, corrisponderà con quello presente nei “Numeri vincenti”, si avrà diritto a riscuotere il premio – o eventualmente la somma – dei premi corrispondenti.