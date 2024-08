Soffiata da 1 milione: fa 6 alla Lotteria con questa strategia

Il metodo che gli è stato spifferato ha decisamente sortito l’effetto sperato: un risultato incredibile, ne è valsa la pena.

Ammettiamolo: ci sono giochi che ignoriamo e snobbiamo per partito preso. Se, ad esempio, siamo assolutamente convinti che un Gratta e vinci sia più vincente di un altro, niente e nessuno potrà mai smuoverci. E non opteremo mai, di conseguenza, per un tagliando che appartenga ad una serie diversa da quella che, per un motivo o per un altro, reputiamo la migliore fra tutte.

Jeremy H., un giocatore della Pennsylvania, non avrebbe mai e poi mai cambiato “spiaggia”, se la scelta fosse dipesa solo ed esclusivamente da lui. Non vinceva mai alcunché, ragion per cui, un bel giorno, un commesso ha ben pensato di dargli un consiglio del quale, fortunatamente, ha deciso di fare tesoro.

Grazie all’impiegato di Rutter’s, il punto vendita presso il quale si reca di consueto per tentare la fortuna, ha ricevuto una soffiata preziosissima. Il ragazzo gli avrebbe fatto notare che c’è un gioco, in particolar modo, che da qualche tempo a questa parte sta premiando un bel po’ di giocatori. Un gioco a estrazione molto simile al nostro Superenalotto: si chiama Match 6 e l’obiettivo, in effetti, è indovinare la sestina vincente, la sola in grado di sbloccare il jackpot.

Fa 6 e centra il jackpot: adesso gli deve tutto

Dopo quella soffiata, Jeremy non era più tornato indietro. Ha iniziato a giocare a Match 6 una volta a settimana, fino a che non si è reso conto che quella strategia funzionava, eccome se funzionava.

Qualche estrazione fa, dopo essersi completamente dimenticato di controllare le ricevute delle sue giocate, ha fatto una scoperta incredibile. Una notifica sul cellulare lo avvisava del fatto che qualcuno aveva centrato il jackpot grazie a una schedina giocata nel suo punto vendita di fiducia, al che ha iniziato a sudare.

In preda allo shock, ha incrociato i numeri estratti con quelli che aveva giocato e si è reso conto di essere lui, il fortunatissimo giocatore servitosi da Rutter’s. Si è aggiudicato 1,14 milioni di dollari grazie a quel preziosissimo consiglio, grazie al coraggio che ha avuto di cambiare gioco dopo tanti anni. “Non avrei mai pensato di vincere una cosa del genere in vita mia”, ha detto, rivelando di non avere ancora metabolizzato tutto. “Penso che qualcuno dall’alto – ha raccontato ai funzionari della lotteria, al momento di riscuotere il suo premio – si sia preso cura di me”.