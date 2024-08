Paola Egonu e quel gesto inaspettato: se ne sono accorti tutti

Paola Egonu lo ha fatto sotto gli occhi di tutti e il pubblico lo ha notato subito: non si parla d’altro che di questo.

La fatica, la speranza, la felicità di avercela fatta. Dire che quella del 6 agosto sia stata una giornata densa di emozioni non renderebbe bene l’idea di come si siano sentite, ai piedi della Tour Eiffel, Paola Egonu e le sue compagne di squadra. Che, per la cronaca, hanno portato la Nazionale italiana di pallavolo femminile a livelli inimmaginabili.

Battendo la Serbia ai quarti di finale dei Giochi di Parigi, le azzurre hanno conquistato la semifinale. Stasera duelleranno contro le campionesse della Turchia – Paola ha giocato a Istanbul e conosce molte delle sue avversarie – e chissà che non riescano a centrare anche l’ultimo atto di queste straordinarie Olimpiadi d’Oltralpe. Tanta gioia, insomma, ha scandito questa incredibile vittoria parigina, destinata a passare, per ovvie ragioni, alla storia.

Anche perché lì, sul parquet del palazzetto della città dell’amore, è successo qualcosa di assolutamente inaspettato. E no, non ci riferiamo al trionfo in sé, che pure sarebbe valso il viaggio, ma ad un certo gesto che, per il motivo che comprenderete a breve, ha lasciato tutti di stucco. Nessuno se lo aspettava ed è proprio questo il nodo cruciale della faccenda.

Paola Egonu stupisce tutti: applausi per lei

Dopo aver schiacciato la Serbia in un’ora e mezzo di gioco, le azzurre si sono date alla pazza gioia. Soprattutto Paola Egonu, che ha dato un contributo fondamentale alla causa.

Era talmente felice che tutto il resto non contava più. Men che meno le telecamere, che l’hanno immortalata mentre si buttava tra le braccia del fidanzato, che l’aspettava a bordo campo per stringerla a sé e per dirle quanto sia orgoglioso di lei. Prima l’abbraccio, poi un bacio appassionato che non è passato inosservato. Se ne sono accorti tutti, ma proprio tutti, tanto è vero che il pubblico del palazzetto è esploso in un fragoroso applauso rivolto, ovviamente, alla coppia.

Una coppia che sta facendo sognare a occhi aperti, tanto sembrano legati Paola e il suo Shiro, il giocatore classe ’91 Leonardo Puliti. La loro relazione è iniziata nell’autunno del 2023 e, così pare, procede a gonfie vele. Segno che la Egonu ha ritrovato la serenitò, dal punto di vista sentimentale, dopo le storie un po’ travagliate con la collega Katarzyna Skorupa e con il pallavolista polacco Michał Filip.