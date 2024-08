Lotto, ha vinto la paura: ribaltone inaspettato

Lotto, non è mai un bene quando a vincere è la paura, ma non in questo caso: stenterai a credere a quello che è accaduto stavolta.

C’è un appuntamento che nessun giocatore italiano diserterebbe mai e poi mai. Anzi, ce ne sono 4 a settimana, per la precisione. Ci riferiamo, nel caso in cui a qualcuno non fosse ancora chiaro, a quello che ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tiene migliaia e migliaia di italiani con gli occhi incollati allo schermo del televisore o al display dello smartphone.

Perché è proprio in quei giorni, alle 20 in punto, che scoprono se la dea bendata ha deciso di dar loro un bacio o se, invece, li ha ignorati ancora una volta. La scorsa edizione, quella di martedì 8 agosto, non ha regalato grandi soddisfazioni ai fedelissimi del Superenalotto. Nessuno ha fatto 6 e nessuno ha centrato, quindi, la combinazione vincente che avrebbe potuto portare nelle tasche di qualcuno poco meno di 60 milioni di euro. Sette persone si sono avvicinate alla meta, hanno “annusato” la felicità, ma alla fine non è andata come volevano.

Hanno dovuto accontentarsi di un semplice 5 da 24mila euro, che di questi tempi è sicuramente meglio di niente. Gli sono occorsi più numeri, tuttavia, di quelli che sono serviti ad un giocatore del casertano che ha apposto la sua firma su un’impresa decisamente più incredibile di quella appena raccontata.

Vince al Lotto contro ogni aspettativa

Il giocatore in questione, la cui identità non è stata resa nota, ha tentato la fortuna al Lotto e non al Superenalotto. Ha scelto i suoi bei numeri, le ruote su cui giocarli e ha lasciato che la fortuna facesse il resto.

E la fortuna si è data un gran bel da fare con lui, considerando quello che è accaduto subito dopo l’estrazione. Come riporta Agipro, il fortunello di Marcianise ha portato a casa la bellezza di 22,5mila euro indovinando solo 3 numeri. Un terno secco centrato con la combinazione composta dai numeri 16, 40 e 90. Il primo simboleggia, come noto, il didietro, il secondo la paposcia e il terzo, il più famoso, la paura.

Possiamo dire, quindi, che ha vinto la paura, essendo stato proprio il numero che la simboleggia l’ultimo ad essere scoperto dal fortunato giocatore. Quello decisivo, quello che gli è valso il super premio nell’ambito di un concorso che ha distribuito, in tutta Italia, premi per 9,5 milioni di euro. Non è mai un bene quando vince la paura, tranne che in questo caso: stavolta sì, che è stato un “miracolo”.