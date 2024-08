Gratta e vinci, poca spesa massima resa: il migliore di sempre

Con questo Gratta e vinci ha fatto decisamente la scelta migliore che potesse fare: in questi casi è la soluzione ideale.

Diciamoci la verità: che sia destinato ad un uomo o ad una donna non fa differenza, perché scegliere un regalo di compleanno non è mai facile come sembra. A meno che, s’intende, non si conoscano a menadito i gusti dell’altra persona: in quel caso, si va più o meno sul sicuro e difficilmente si sbaglia. Senza trascurare, poi, che il discorso budget tende a rendere tutto più complicato.

Ne sa qualcosa la persona che, nei giorni scorsi, ha deciso di optare per una soluzione “comoda” ma decisamente intelligente. Ha cioè deciso di presentarsi al compleanno del suo amico – o amica, visto che non conosciamo il sesso – con un regalo insolito, ma di sicuro apprezzatissimo. Nell’indecisione, ma anche per non sforare il budget che si era prefissato di rispettare, ha ben pensato di regalare alla persona in questione un bel Gratta e vinci.

Non ha scelto uno di quelli economici, ha bensì optato per un biglietto di una serie da 50 dollari. Ha comunque speso meno di quanto avrebbe speso nel caso in cui avesse deciso di buttarsi su un altro tipo di regalo. E, è proprio il caso di dirlo, con una minima spesa ha ottenuto la massima resa. La migliore alla quale potesse puntare.

Buon compleanno così: il regalo più gradito di tutti i tempi

Il festeggiato, felice di aver ricevuto in dono un tagliando della Massachusetts State Lottery che ha esordito a febbraio, ovvero il Lifetime Millions, è stato ancor più felice del suo regalo nel momento in cui ha scoperto cosa si nascondesse sotto la patina argentata dello stesso.

C’era una rendita ventennale che avrebbe portato nelle sue tasche 1 milione di dollari, ogni 365 giorni, per i prossimi due decenni. Oppure, se lo avesse preferito, avrebbe potuto riscuotere in anticipo 15,4 milioni in contanti. “Il miglior regalo di compleanno di tutti i tempi”, lo ha definito il vincitore, che per mantenere l’anonimato ha fatto ritirare la vincita da un fiduciario.

Il festeggiato ha optato per la seconda opzione, ha cioè rinunciato alla rendita annuale e incassato direttamente la somma forfettaria. Ha guadagnato 50mila dollari anche il punto vendita presso il quale il suo amico aveva comprato il Gratta e vinci milionario, vale a dire il Northside Market & Liquors di Bedford. Molto meglio, insomma, di qualunque accessorio o gioiello potesse ricevere per il suo compleanno.