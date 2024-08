Gratta e vinci, chi fa da sé fa per tre: l’app vince a mani basse

Gratta e vinci, va bene fidarsi, ma non sempre: a quest’uomo è accaduto qualcosa di tremendo, bisogna stare molto attenti.

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, recita un vecchio adagio. Che, in effetti, in una situazione come questa casca decisamente a fagiolo. La storia che stiamo per raccontarvi contiene un insegnamento preziosissimo: quando è possibile è meglio far da sé, piuttosto che confidare nel prossimo e riporre in esso la nostra totale fiducia.

Iniziamo col dire che la vicenda in questione arriva dal Tennesse, più precisamente da una stazione di servizio a Murfreesboro. Qui, nei giorni scorsi, un ignaro giocatore si è fermato per rifocillarsi un po’ durante il viaggio e, già che c’era, per comprare anche un paio di biglietti della lotteria istantanea. Ha optato, più precisamente, per due tagliandi della serie Diamond & Gold, che gli sono costati 20 dollari l’uno, per un totale di 40 dollari.

Non avendo voglia, forse, di “interpretare” il regolamento del gioco, l’uomo ha ben pensato di passare i suoi due grattini al commesso del negozio, che abbiamo poi scoperto chiamarsi Meer Patel, affinché li controllasse con l’apposito scanner. Ed è stato proprio il giovane in questione a far sì che gli eventi prendessero una piega del tutto inaspettata.

Gratta e vinci, fidarsi sì ma non di tutti

Il giovane ha esaminato entrambi i biglietti, li ha passati allo scanner e ne ha restituito al cliente uno solo, dicendo che con quello aveva vinto qualche dollaro mentre l’altro, invece, non gli aveva fruttato alcunché. Ha gettato quello perdente, quindi, nella spazzatura.

Peccato solo che le telecamere di sorveglianza lo abbiano beccato, quella stessa sera, in flagranza di reato. I video hanno mostrato che il 23enne, finito il turno, ha rovistato nella spazzatura e ha tirato fuori da essa il grattino che aveva in precedenza cestinato. Indovinate perché? Semplice, perché era tutt’altro che perdente: conteneva, udite udite, un premio pari a 1 milione di dollari. E se solo quel cliente avesse usato l’app, anziché rivolgersi a lui, nulla di tutto ciò sarebbe mai accaduto.

A incastrare Patel sarebbero stati gli stessi funzionari della lotteria, che prima di sganciare somme di denaro così elevate hanno il compito di esaminare bene il caso e di controllare anche i filmati di sicurezza dei negozi presso i quali vengono effettuati gli acquisti vincenti. Fortunatamente, il legittimo proprietario del grattino ha poi avuto il suo milione, perché è stato contattato dalla lotteria. Era incredulo, ovviamente, così come incredulo era anche il commesso, quando ha scoperto di essere stato beccato. Il giovane, adesso, si trova in un centro di detenzione.