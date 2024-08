Che guaio per Marcell Jacobs: lo avevano previsto

Guai in vista in quel di Parigi per Marcell Jacobs: molti lo avevano previsto e, purtroppo, è successo per davvero.

Lui era al settimo cielo, come se all’improvviso le nubi si fossero finalmente rischiarate. Parte dei suoi tifosi, invece, non aveva accolto la notizia con troppo entusiasmo. Perché se è vero, da una parte, che Rana Reider è sempre stato un vero e proprio genio, un guru dell’atletica leggera, è altrettanto vero che già in passato si era cacciato nei guai.

Qualche anno fa, nello specifico, era finito nel mirino per via di una presunta relazione con un’atleta molto più giovane di lui. Un precedente pericoloso, che aveva persuaso i tifosi del fatto che quella di Marcell Jacobs non fosse proprio una grande idea. Avevano previsto, insomma, tant’è vero che molti lo avevano scritto sui social, che questa collaborazione avrebbe portato solo guai. Il campione azzurro, tuttavia, non si era fatto intimorire dalle voci su Reider. Aveva fatto le valigie e, felice come un aspirante atleta al suo esordio nel mondo dello sport, si era trasferito a Jacksonville per lavorare insieme a lui.

I frutti di questo lavoro si sono visti quando, nei giorni scorsi, è tornato in pista. Lo ha fatto in una cornice d’eccellenza, ai piedi della Tour Eiffel, nel bel mezzo delle Olimpiadi. “Raggiungere 9.85 è un risultato importante – ha scritto sui social a gara ultimata – Sono un po’ amareggiato perché sentivo che c’era la possibilità di vincere una medaglia. Nei prossimi giorni mi concentrerò sulla staffetta 4×100, dove darò tutta la mia energia”. Peccato solo che a quell’appuntamento dovrà andarci da solo, il velocista originario del Texas.

Terremoto alle Olimpiadi: espulso l’allenatore di Jacobs

Nelle scorse ore, una brutta notizia deve averlo sconvolto. Il suo allenatore, Rana Reider, è stato espulso dai Giochi di Parigi. Lo hanno fatto allontanare immediatamente, non appena è circolata l’informazione che ha gettato nuove ombre su questo personaggio già di per sé parecchio controverso.

Sull’uomo, che allena anche il campione canadese André De Grasse, penderebbe un’accusa gravissima. Tre donne hanno intentato una causa contro di lui in Florida, dove vive e dove Jacobs si è trasferito per poter lavorare con lui, raccontando di aver subito abusi sessuali ed emotivi da lui. Reider possedeva un accredito di tipo “P”, che permette l’accesso ai luoghi in cui gli atleti si allenano, ma gli è stato ritirato con effetto immediato nel pomeriggio di lunedì.

Già lo scorso venerdì, però, la World Athletics si era detta scettica in merito alla decisione di dargli un pass per quelle aree. Proprio alla luce dei suoi precedenti e del fatto che avesse scontato 12 mesi di libertà vigilata per la relazione con la giovane atleta. Per Jacobs, insomma, costretto adesso a continuare la sua avventura alle Olimpiadi da solo, si mette male. Avrà, quanto accaduto, delle ripercussioni sulla sua performance? Speriamo di no.