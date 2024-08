10eLotto, colpo da 100mila euro: ne bastano 4 con questa modalità

10eLotto, il colpo è da 100mila euro: ne bastano solamente 4 per portare a casa il malloppo con questa modalità. Ecco cos’è successo

Lotto e 10eLotto sugli scudi. Anche se in questo caso specifico parliamo del secondo. Il gioco, che è collegato al principale, che permette anche di vincere in un altro modo. Che poi, arrivati a questo punto, lo possiamo tranquillamente dire che è quello preferito dagli italiani.

Sì, perché il 10eLotto, come sappiamo, offre la possibilità di giocare anche nella Modalità Frequente, vale a dire quella di un’estrazione ogni cinque minuti che si può sfruttare in tutte le tabaccherie accreditate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E non è sicuramente la prima volta che ci raccontiamo di vincite clamorose appunto piazzate dai giocatori in questo modo. Un altro paio di colpi, sicuramente alcuni davvero importanti, sono stati centrati nei giorni scorsi nella “solita” regione, vale a dire la Lombardia. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quello che è successo, riportando la notizia pubblicata da Agimeg.it.

10eLotto, il dettaglio delle vincite

La vincita più importante è stata centrata a Cunardo, un paese in provincia di Varese, dove con un 9 sono stati portati a casa la bellezza di 100mila euro. Non è un record, ovviamente, ma di certo questa vincita si classifica tra le più alte del gioco e soprattutto tra le più belle anche per via dell’importo giocato. Parliamo di soli 4 euro investiti per una schedina che ha regalato una gioia enorme, di quelle che cambiano davvero la vita.

Ma come sappiamo, e come abbiamo visto in diverse occasioni, non è di certo finita qui. Sì, perché a Olgiato Comasco, in provincia di Como in questo caso, sono stati vinti 50mila euro sempre con la stessa modalità, quella dell’estrazione ogni 5 minuti. Infine, a San Donato Milanese, un 8 ha permesso ad un fortunato giocatore di portare nelle proprie tasche 10mila euro. Che sono tantissimi soldi. Infine, comunque, c’è stata anche gloria per il Lotto: a Soncino, provincia di Cremona, una quaterna su tutte le ruote ha regalato 12.575 euro.