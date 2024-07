Lotto, doppia quaterna: 100mila euro così

Lotto, doppia quaterna e doppio colpo che vale quasi 100mila euro. Ecco quello che è successo nell’estrazione dello scorso 9 luglio

Se nelle ore precedenti vi abbiamo parlato di una sola vincita, la più importante dello scorso 9 luglio, quella centrata nel comune di San Marco Argentano in provincia di Cosenza, con una combo paurosa che ha permesso di vincere la bellezza di 216mila euro, adesso vi parliamo di tantissimi altri colpi, decisamente importanti anche questi, sempre relativi a questa data.

A fare un quadro completo di quanto è successo ci ha pensato Agipronews.it, che entra nel dettaglio di innumerevoli vincite importanti che hanno decisamente cambiato la vita a moltissime persone. Alcuni proprio possono immaginare di andare in vacanza in quel posto da sogno, altri possono dedicarsi chissà, magari a comprare la macchina nuova. Come spenderanno questi soldi al momento non è dato a sapersi. Ma sappiamo perfettamente quello che hanno portato a casa. E prima di vederlo insieme non possiamo esimerci dal fare a tutti loro gli auguri.

Lotto, ecco le vincite

“A San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è stata registrata una vincita da 64.875 euro, con i numeri 5-19-28-62 su tutte le ruote, seguita da Villa Castelli, in provincia di Brindisi, dove sono stati vinti 25.600 euro, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, grazie alla combinazione 10-14-36-56 sulla ruota di Bari. Tre vincite sono state segnate nel Lazio: a Zagarolo, in provincia di Roma, sono stati vinti 13.500 euro, con un terno, grazie alla combinazione 11-23-79 sulla ruota di Roma, ad Aprilia, in provincia di Latina, 10.700 euro con quattro terni e una quaterna, grazie alla combinazione 7-27-29-72-77-79 sulla ruota Nazionale, e infine a Roma vinti 10.650 euro, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, grazie alla combinazione 3-12-25-71-79 sulla tutte le ruote”.

Questo è quanto. Ma nell’ultimo concorso quanti soldi in generale, anche contando le vincite più piccole, sono stati portati a casa: oltre 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 664,3 milioni di euro in questo 2024. Tutto molto bello!