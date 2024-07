Weekend di fuoco per i fan di Eugenie Bouchard: doppietta esplosiva

Eugenie Bouchard torna a giocare con i follower e regala loro una doppietta da sogno: semplicemente spettacolare.

Della tennista che 10 anni fa ha sfiorato la vittoria a Wimbledon è rimasto, ormai, ben poco. Non ha sfondato, come credevano tutti, ma a dispetto dei risultati sportivi che non sono arrivati è comunque riuscita, in questi 2 lustri, ad assicurarsi la popolarità e, forse, anche la gloria eterna. Perché Eugenie Bouchard, per gli amici Genie, in fondo non è mai stata solo ed esclusivamente un’atleta.

Sin dall’inizio ha fatto spazio, nella sua vita, a molti altri interessi, primo fra tutti quello per la moda. Nel tempo è stata protagonista degli shooting più disparati e, un po’ come la nostra Camila Giorgi, che ha ormai appeso la racchetta al chiodo, anche la campionessa canadese è sempre stata perfettamente a suo agio nel ruolo di modella e indossatrice. Bella com’è, e col fisico da paura che si ritrova, non poteva essere altrimenti, d’altronde.

Un fascino indiscutibile ed inequivocabile che le è valso, in questo decennio, un bel po’ di copertine, come quella di Sports Illustrated Swimsuit. E proprio nei giorni scorsi, a proposito di questo, ha raccontato in un podcast che il tennis le è stato di grande aiuto perché le ha permesso di “aprirsi” al suo sex appeal. Di siglare accordi che l’hanno resa famosa, di imparare a credere in se stessa. Adesso ci crede talmente tanto che, nel weekend, ha seminato il panico sui social network.

Eugenie Bouchard alla riscossa: un weekend caldissimo per la tennista

Eugenie ha “esagerato”, in effetti, lo scorso fine settimana. Prima, in diretta da Las Vegas, si è mostrata sui social con indosso un succinto abitino di colore azzurro, corto quanto bastava per mostrare le gambe da fenicottero.

Il giorno successivo, però, ha fatto addirittura di meglio. Un’inedita Bouchard in versione giardiniera sexy ha lasciato a bocca aperta i follower, che da tanto non la vedevano in queste vesti così piccanti sui social network. La tennista, che da qualche tempo a questa parte si è data anche al pickleball, indossava uno striminzito bikini di colore verde e, armata di ramazza, raccoglieva le foglie da un bellissimo giardino.

Sex appeal a go-go, insomma, in questo weekend di fuoco, nel corso del quale la bella canadese si è assicurata un gran numero di like e di commenti. Cosa alla quale sarà certamente abituata ma che, questo è poco ma sicuro, fa sempre piacere.