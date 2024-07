Superenalotto, sono questi i giorni in cui si vince di più: lo dice la storia

Superenalotto, i numeri parlano chiaro e questi, in particolar modo, sono assolutamente inequivocabili: l’estate “chiama” la fortuna.

Possiamo fare tutte le congetture di questo mondo, quando ci apprestiamo a giocare al Superenalotto, al Lotto, al Gratta e vinci. Nessuno ha la palla di vetro, però, ragion per cui è assolutamente impossibile prevedere quali numeri saranno estratti o quale, fra i biglietti della pila, contenga il premio più alto di tutti.

Un discorso a parte va fatto, invece, relativamente al momento in cui è meglio agire. La storia rivela, infatti, che il momento più proficuo per giocare al Superenalotto è proprio quello nel quale siamo appena entrati. Sì, avete capito bene: l’estate ha sempre portato molta fortuna agli aspiranti fortunelli d’Italia, tanto è vero che la gran parte dei giocatori arricchitisi col gioco Sisal ha centrato il jackpot proprio nel bel mezzo della bella stagione.

In 27 anni, 25 vincite abnormi ed estive hanno fatto sì che i sogni degli italiani diventassero realtà. Una striscia lunga ed estremamente fortunata che ha avuto inizio nel lontano 2000. Era il 15 luglio di 24 anni fa quando qualcuno, ad Ostia, con la combinazione 5-18-24-51-55-74, riuscì a portare a casa l’intero montepremi in palio, pari per la precisione a 29milioni 521mila e 657,36 euro. Quella stessa estate, ma il 9 agosto, la dea bendata ha poi fatto tappa a Fermo e sorriso ad un uomo che ha vinto 10 milioni 199mila 621,44 euro.

Superenalotto, ricchi sotto il solleone: solo coincidenza?

Il 7 luglio del 2004, una sestina vincente ha fruttato 2,2 milioni di euro, mentre era il 23 giugno di 14 anni più tardi quando 45 italiani scoprirono che la combinazione giocata tutti insieme era valsa loro 51 milioni di euro. La 120esima vincita, per inciso, più alta di sempre.

Era ancora il 7 luglio, ma stavolta dell’anno 2020, quando su Sassari iniziò a “piovere”. 59 milioni di euro arrivarono dal cielo così, grazie ai numeri 16-24-29-53-73-88-62. Un sacco di soldi, sì, ma sempre meno di quelli che, nell’agosto del 2009, furono vinti a Bagnone, nella Lunigiana. 147 milioni 807mila 299,08 euro cambiarono la vita – forse anche più di una, per la verità – di un fortunatissimo giocatore italiano.

Di storie da raccontare, insomma, ce ne sarebbero a bizzeffe, ma quel conta è la sostanza, quindi passiamo alle conclusioni. Sembra evidente, non fosse altro perché lo dice la storia, che i mesi migliori in cui giocare sono indubbiamente quelli estivi: giugno, luglio e agosto sono particolarmente fortunati e non resta, allora, che mettere alla prova questa ipotesi. Chissà che il numero delle vincite estive stratosferiche non s’impenni e non salga a quota 26.