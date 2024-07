Lotto, l’elenco è completo: i numeri da giocare

Lotto, nemmeno nell’estrazione di ieri si è fatto festa con questi numeri. Ecco quelli che potrebbe presto uscire sulle ruote del gioco

Nemmeno nell’ultima estrazione, quella di ieri, sabato 6 luglio, questi numeri si sono fatti vedere. E sappiamo benissimo che quando usciranno copriranno la maggior parte delle vincite di quella specifica estrazione.

Avrete capito, sì, che parliamo dei numeri ritardatari, quelli che non si stanno facendo vedere da nessuna parte e che quindi sono molti attesi dai giocatori. Quando sono usciti, così come anche noi de IlVeggente vi abbiamo raccontato, hanno regalato delle enormi vincite. Ora, ve lo diciamo: non è che debbano uscire per forza, le probabilità sono identiche per ogni estrazione e quindi nessuno dice che possono spuntare fuori nel corso delle prossime estrazioni. Però, sarà per quel pensiero italiano che abbiamo, che siamo convinti che, prima o poi, spunteranno. Siete curiosi, quindi, di sapere quali sono? Eccovi serviti.

Lotto, ecco i numeri ritardatari

Il conto lo tiene tutte le volte Agipronews.it, un sito curatissimo che stuzzica molto i giocatori. Bene, il numero 8 sulla ruota di Venezia si conferma quello che proprio non ne vuole sapere di farsi vedere. Manca, in Laguna, da 129 estrazioni. Tantissime.

Completano la top 5 di questa speciale classifica il 7 su Firenze a 124, il 6 su Bari 123, il 75 su Napoli e il 17 su Cagliari a 97. Il sito, poi, spiega quelli che sono stati i numeri “particolari” che sono venuti fuori nella serata di ieri: ” Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo gemello su Milano (77-88), un ambo gemello su Roma (33-88) e un terno in decina 20-29 su Bari (21-24-25). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Palermo è assente da 66 turni. Tra le decine la 80-89 su Genova manca da 31 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Cagliari conta 52 turni di ritardo”.

Ecco infine la classifica di quei numeri che mancano da troppo tempo.

8 su Venezia da 129

7 su Firenze da 124

6 su Bari da 123

75 su Napoli da 97

17 su Cagliari da 97